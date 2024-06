"Ich glaube nicht, dass er die EM ohne Tore beenden wird": José Mourinho stärkt Cristiano Ronaldo vor der Europameisterschaft den Rücken

"Er hat viel Einfluss und er wird seine Tore machen. Ich glaube nicht, dass er die EM ohne Tore beenden wird", sagte Mourinho bei RTP über Ronaldo.

Dass Ronaldo im hohen Fußballeralter von 39 Jahren möglicherweise nicht immer über die volle Spielzeit gehen kann, ist Mourinho derweil bewusst. "Cristiano weiß selbst am besten, wie er sich fühlt, was seine Ziele sind, wie der Trainer mit ihm plant und ob er in jedem Spiel jede Minute spielen soll oder ob man ihn für wichtige Momente schonen will", so der 61-Jährige weiter, der von 2010 bis 2013 bei Real Ronaldos Trainer war.

Ronaldo spielt bekanntlich seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien für Al-Nassr. Dort sind ihm in der abgelaufenen Saison in 45 Pflichtspielen starke 44 Tore und 13 Assists gelungen. Zudem avancierte CR7 zum ersten Spieler überhaupt, der sich in vier verschiedenen Ländern zum Torschützenkönig krönen konnte. Mit 35 Ligatoren war Ronaldo souverän der treffsicherste Spieler der Saudi Pro League.