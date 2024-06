Georgien vs. Portugal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Georgien vs. Portugal heißt es am 3. Spieltag. Um 21 Uhr geht es zwischen den beiden Nationen am heutigen Mittwoch, dem 26. Juni, in der Veltins-Arena (Gelsenkirchen) los.

DIE EM LIVE SEHEN Jetzt RTL Plus buchen Anzeige

EM 2024, 3. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Mi., 26. Juni 18 Uhr Slowakei vs. Rumänien Mi., 26. Juni 18 Uhr Ukraine vs. Belgien Mi., 26. Juni 21 Uhr Georgien vs. Portugal Mi., 26. Juni 21 Uhr Tschechien vs. Türkei

Das sind die Spiele des Tages, aber welche Sender gehen heute live? Dieser Artikel verrät es!