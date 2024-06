"Besonderer Moment": Für Lamine Yamal ist Georgien ein besonderer Gegner

Yamal hat bei der EM bisher alle drei Spiele der Spanier absolviert. In den ersten beiden Partien stand er jeweils in der Startelf, avancierte zum jüngsten Spieler der EM-Geschichte und lieferte beim 3:0 gegen Kroatien eine Torvorlage. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Albanien (1:0) kam er als Joker noch für die letzten 20 Minuten in die Partie.

Insgesamt hat der Teenager bisher zehn A-Länderspiele für Spanien absolviert. Neben dem Tor beim Debüt in Georgien erzielte Yamal beim 3:1 auf Zypern im November 2023 noch einen weiteren Treffer für die Nationalelf.

Da Yamal noch nicht 18 ist wurde für das Achtelfinale gegen Georgien, das um 21 Uhr angepfiffen wird, darüber spekuliert, ob der 16-Jährige bei einer Verlängerung nach 23 Uhr nicht mehr spielen darf. "Ich kenne die deutsche Gesetzgebung nicht. Muss Lamine um 23 Uhr raus? Ich glaube nicht", sagte Spaniens Nationalcoach Luis de la Fuente zu dem Thema.