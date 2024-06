England vs. Slowenien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Bei der EM 2024 treffen am heutigen Dienstag, den 25. Juni, England und Slowenien aufeinander. Den Anpfiff der Begegnung in der Gruppe C ist für 21.00 Uhr angesetzt. Als Austragungsort der Partie dient das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Mit vier Zählern führt England die Gruppe C aktuell an. Spielerisch konnten die Three Lions bei der EM 2024 aber bislang noch nicht überzeugen. Gegen Serbien und Dänemark legten die Engländer zwei biedere Auftritte hin.

Slowenien konnte in der Gruppenphase bisher zwei Zähler sammeln. Die Slowenen haben damit weiterhin Chancen die K.o.-Runde der EM zu erreichen. Wer gewinnt am Abend das Duell in Köln?