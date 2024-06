"Er muss es viel besser machen": Englands Harry Kane nach erneut enttäuschendem Auftritt bei der EM als "lethargisch" kritisiert

Gegen Dänemark tauschte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate in der 70. Minute überraschenderweise seine komplette Offensive aus, da auch er allem Anschein nach mit der Leistung von Kane und Co. nicht einverstanden war. Für den Bayern-Angreifer kam Ollie Watkins ins Spiel.

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Gruppenspielen ist England so gut wie sicher schon im Achtelfinale. Im dritten Gruppenspiel geht es für die Three Lions am 25. Juni gegen Slowenien - und erneut wird Kane unter genauer Beobachtung stehen, was er auf dem Platz zu bieten hat.

Neben Lineker übte in Alan Shearer eine weitere englische Stürmerlegende Kritik an Kane.