EM in Deutschland: Warum gibt es kein Spiel um Platz 3 bei der Europameisterschaft?

Am 14. Juni wird in München mit dem Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schottland die Europameisterschaft 2024 in Deutschland eröffnet. Bis zum 14. Juli werden die besten 24 Fußballnationen des Kontinents um die Trophäe kämpfen. Das Finale geht also am 14. Juli über die Bühne, ein Spiel um Platz 3 ist dagegen nicht geplant. Was ist der Grund?