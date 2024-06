EM 2024, Regeln: Wie viele Wechsel sind erlaubt und wann darf gewechselt werden?

EM 2024, Regeln: Gibt es für die Verlängerung einen zusätzlichen Wechsel?

Eine Sonderregelung gibt es im Falle einer Verlängerung. In den zusätzlichen 30 Minuten darf ein weiteres Mal gewechselt werden - insgesamt können die Trainer in einem Spiel dann sechsmal tauschen. Selbstredend dürfen auch alle verbleibenden Wechsel, die während der 90 Minuten zuvor nicht getätigt wurden, in der Verlängerung vollzogen werden.

Diese Regelung gab es auch schon bei den vorherigen beiden Turnieren. Sowohl während der EM 2021 als auch der WM 2022 konnten die Trainer in den zusätzlichen 30 Minuten einen weiteren Wechsel vornehmen.