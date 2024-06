EM 2024 in Deutschland: Warum ist Lionel Messi nicht bei der Europameisterschaft dabei?

Da Argentinien nicht auf dem europäischen Kontinent liegt, darf das südamerikanische Land selbstredend auch nicht an einer Europameisterschaft teilnehmen. Als gebürtiger Argentinier ist somit auch Lionel Messi nicht bei der EM in Deutschland am Start.

Stattdessen wird der Stürmer von Inter Miami mit seinem Heimatland bei der Copa América, dem EM-Pendant des amerikanischen Kontinents, an den Start gehen. Diese findet parallel zum europäischen Turnier zwischen dem 20. Juni und 14. Juli. in den USA statt.

Dort treffen die Argentinier in Gruppe A auf Peru, Chile und Kanada. Die letzte Ausgabe der Copa im Jahr 2021 gewannen die Argentinier mit einem 1:0-Sieg im Finale gegen Gastgeber Argentinien.