EM 2024 in Deutschland, Tickets: Wie und wo kann ich noch Karten für das Achtelfinale kaufen?

Der DFB bekommt für das Achtelfinale gegen Dänemark von der UEFA weitere 6.000 Tickets zur Verfügung gestellt. Hier wird es aufgrund des sogenannten Bonus-Systems allerdings nur einen äußerst beschränkten Zugang geben. Dieses besagt, dass Karten nur an Fans gehen, die in der Vergangenheit regelmäßig Spiele des Nationalteams im Stadion gesehen haben.

Je nach Anzahl der Bonuspunkte werden Fan-Club-Mitglieder und Turnierregistrierte in drei Phasen aufgeteilt und erhalten eine Kaufberechtigung über einen persönlichen Zugangscode für eine Karte pro Spiel. Einen freien Verkauf gibt es also nicht. Das exakt selbe Prinzip wird dann in einem möglichen Viertelfinale angewandt, wo der DFB 6.000 weitere Karten erhält.

Die zweite Möglichkeit bietet das offizielle Portal der UEFA, wo es nach dem Ende der Gruppenphase noch einige Tickets für diverse Achtelfinalspiele gab. Für die Begegnung zwischen der Schweiz und Italien waren beispielsweise noch Premium-Tickets ab 500 Euro erhältlich.

Außerdem sind noch Hospitality-Tickets im Umlauf. Diese sind verbunden mit Extras (besondere Versorgung) zwar etwas teurer, dafür ist ein Platz im Stadion sicher. Mehr Infos findet Ihr hier.

Zu guter Letzt kann man natürlich auch auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau halten, etwa bei StubHub. Dabei sollte man jedoch immer darauf achten, dass der Kauf über eine vertrauenswürdige Quelle abgewickelt wird.