EM 2024, Deutschland: Warum spielt Jonathan Tah im Achtelfinale gegen Dänemark heute nicht?

EM 2024, Deutschland: Wer ersetzt Joanthan Tah im Achtelfinale gegen Dänemark?

Derzeit spricht vieles dafür, dass BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck den Platz von Tah in der Innenverteidigung einnehmen wird. Sollte auch Antonio Rüdiger aufgrund einer Oberschenkelverletzung doch noch ausfallen, könnte sogar eine komplett neue zentrale Verteidigung gegen Dänemark auf dem Platz stehen.

Mit Waldemar Anton und Robin Koch stehen Julian Nagelsmann noch zwei weitere Alternativen zur Verfügung. Bei Borussia Dortmund bekleidete darüber hinaus auch Emre Can in der Vergangenheit ein ums andere Mal den Posten in der Innenverteidigung.