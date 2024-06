EM 2024, Deutschland: Warum hat sich Robert Andrich für die K.o-Runde die Haare blond gefärbt?

Deutschland trifft am kommenden Samstag, den 29. Juni 2024, um 21 Uhr in Dortmund auf Dänemark. In der Vorrunde fuhr die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Gruppe A aus drei Spielen sieben Punkte ein und hatte sich somit als Gruppenerster für die Runde der letzten 16 Mannschaften qualifiziert.

Gegen die Skandinavier wird aller Voraussicht nach auch Robert Andrich wieder in der Startelf stehen. Der Mittelfeldspieler hat sich im Hinblick auf das Aufeinandertreffen für eine Veränderung in Sachen Haarpracht entschieden. Warum das so ist, erklären wir hier.