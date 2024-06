"Ein typisches Schalke-Spiel in der 2. Bundesliga": S04-Fans verspotten England nach EM-Auftakt gegen Serbien

"Eigentlich alles wie immer... Ein typisches Schalke-Spiel in der 2. Bundesliga... nur, dass Schalke England war und Serbien Elversberg", hieß es unter anderem auf X (vormals Twitter). Ein anderer User schrieb: "Es kann doch nicht sein, dass England die schlechteste Performance diese Saison auf Schalke gezeigt hat."

Einige Nutzer zogen sogar direkte Parallelen zu jüngsten Schalker Leistungen: "Bei Gott, das ist die schlechteste Idee mit Ball in der Veltins Arena seit Dimitrios Grammozis." Und auch der aktuelle Trainer der Königsblauen, Karel Geraerts, bekam sein Fett weg: "Das, was England spielt, ist auch kein Stück besser als das, was Schalke sonst unter Karel Geraerts in der Veltins-Arena spielt."