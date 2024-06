DFB-Team, EM 2024 Achtelfinale: Wo läuft Deutschland vs. Dänemark heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 29. Juni, trifft Deutschland bei der EM 2024 auf Dänemark. Die Partie wird um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

Sieben Zähler konnte Deutschland in der EM-Gruppenphase sammeln. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann beendete die Vorrunde in der Gruppe A damit auf Platz eins.

Das DFB-Team trifft am heutigen Tag im EM-Achtelfinale somit auf Dänemark, die sich in der Gruppe C als Tabellenzweite für die K.o.-Runde qualifizieren konnten. Siegt Deutschland am Abend in Dortmund gegen die Dänen und zieht damit bei der Heim-EM in die Runde der letzten Acht ein?