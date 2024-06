Deutschland, Turnierbaum: Mögliche Gegner auf dem Weg ins Finale der Fußball Europameisterschaft in Berlin - Der Weg als Gruppenerster

Runde Mögliche Gegner Spielort Achtelfinale Dänemark/ Slowenien/England/Serbien Dortmund Viertelfinale Spanien/Italien Stuttgart Halbfinale Portugal/ Niederlande/ Frankreich/Belgien München Finale Frankreich/ England Berlin

Für den Fall, das Deutschland in der Gruppe A den ersten Platz behaupten kann, bekäme es das DFB-Team mit dem Zweiten der Gruppe C zu tun. Aktuell steht Dänemark und Slowenien gemeinsam auf dem zweiten Platz. Möglich ist aber auch, dass England oder Serbien Tabellenzweiter der Gruppe C werden. Das Duell würde am 29. Juni um 21.00 Uhr in Dortmund steigen.

Im Viertelfinale könnte dann der erste richtige Kracher auf das DFB-Team warten. Die Begegnung würde am 5. Juli in Stuttgart stattfinden. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Deutschland dort auf den Ersten der Gruppe B und damit auf Spanien oder Italien trifft. Ein möglicher Gegner wäre zudem ein drittplatziertes Team aus den Gruppen A, D, E und F.

Im Halbfinale, das für den 9. Juli um 21.00 Uhr in München terminiert wäre, könnte das DFB-Team auf Portugal (Sieger Gruppe F), die Niederlande oder Frankreich (Zweiter Gruppe D) oder auf Belgien (Zweiter Gruppe E) treffen.

Das Finale in Berlin ist für den 14. Juli um 21.00 Uhr terminiert. Die realistischen Gegner für das DFB-Team lauten dort Frankreich oder England, die sich als Gruppenerste bis ins Finale gekämpft haben müssten.