Deutschland, Kader DFB-Team bei der EM: Bis wann kann Julian Nagelsmann Spieler nachnominieren?

In wenigen Tagen beginnt die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das DFB-Team bestreitet das EM-Eröffnungsspiel am Freitag, den 14. Juni, gegen Schottland.

Eine Woche vor Turnierstart muss DFB-Coach Julian Nagelsmann seinen endgültigen Kader für die EM bekannt geben. Im Falle einer Verletzung könnte sich der DFB-Kader allerdings noch kurzfristig ändern.

SPOX erklärt Euch, bis wann der Bundestrainier vor der EM Spieler nachnominieren darf.