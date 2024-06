"Das ist natürlich Quatsch!" DFB beschwert sich mitten im Spiel bei Kommentator Wolff-Christoph Fuss

"Es war eine nette Flachserei zwischen den Jungs in Herzogenaurach und uns. Nach dem ich die Nachricht aus dem Camp bekam, habe ich versprochen, dass ich das in der zweiten Halbzeit richtig stellen werde. Wir haben in der Spitze und Breite sehr gute Stürmer, was ich dann auch live auf Sendung gesagt habe. Das Gejohle im Homeground soll laut gewesen sein. Ich hoffe nun, dass die Jungs sich am Mittwoch nun revanchieren und Weltklasse abliefern werden", wird Fuss von der Bild-Zeitung zitiert.

Zuvor war der 47-jährige Kommentator bereits im Live-TV zurückgerudert. "Wir haben Nachricht bekommen, aus dem deutschen Lager. Wo es leichte Irritationen gab, dass wir die Probleme im Sturmzentrum bei der niederländischen Nationalmannschaft mit denen der deutschen Nationalmannschaft verglichen haben. Das ist natürlich Quatsch. Da hat die deutsche Mannschaft mit Havertz oder Füllkrug oder Undav oder Maxi Beier ganz andere Möglichkeiten in Breite und Spitze. Liebe Grüße nach Herzogenaurach", so Fuss.

Am kommenden Mittwoch trifft das DFB-Team am zweiten Spieltag der Gruppe A auf Ungarn. Das letzte Spiel der Vorrunde findet am Sonntagabend gegen die Schweiz statt.