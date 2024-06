Dänemark vs. Serbien, Übertragung Gruppe C live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es in der Gruppe C zum Duell zwischen Dänemark und Serbien. Die Begegnung ist am Dienstag, den 25. Juni, für 21.00 Uhr in der Allianz Arena in München angesetzt.

