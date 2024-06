ARD, ZDF oder RTL: Wer zeigt / überträgt das EM Achtelfinale Deutschland vs. Dänemark heute live im Free-TV und Livestream?

Deutschland bekommt es am heutigen Samstag, den 29. Juni, bei der EM mit Dänemark zu tun. Das Achtelfinalduell wird um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park angestoßen.

Das DFB-Team sammelte in der EM-Gruppenphase sieben Punkte und sicherte sich damit den ersten Platz in Gruppe A. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist bei der Heim-EM somit noch ungeschlagen.

Heute trifft Deutschland nun im Achtelfinale auf Dänemark, die in Gruppe C den zweiten Platz belegten und sich so für die K.o.-Runde qualifizierten. Kann Deutschland am Abend in Dortmund gegen die Dänen gewinnen und bei der Heim-EM ins Viertelfinale einziehen?