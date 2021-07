Warum Pedri aus Spaniens Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken ist

Wenn Spanien am Dienstagabend gegen Italien um den Einzug ins Finale der EM 2021 spielt (21 Uhr im LIVETICKER), wird bei der Furia Roja erneut der 18 Jahre alte Pedri vom FC Barcelona in der Startelf stehen. Der Offensivspieler hat sich bei Barca und in der Nationalmannschaft in Rekordzeit zum Schlüsselspieler gemausert - mit Tugenden, die für einen Spieler seines Alters nicht unbedingt typisch sind.

Es ist eine ganz gehörige Menge Druck, die in diesen Monaten auf den eher schmalen Schultern des 1,74 Meter großen Pedri abgeladen wird. Vor einem Jahr war dieser noch nicht einmal volljährig und spielte leihweise beim spanischen Zweitligisten UD Las Palmas.

Zwölf Monate - und 66 Spiele später - soll dieser Pedro Gonzalez Lopez, wie er mit vollem Namen heißt, nicht nur der Schlüssel für Lionel Messis Vertragsverlängerung beim FC Barcelona sein, sondern auch ein entscheidender Baustein von Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique auf dem Weg zum vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012.

Es ist eine Sache, beim Barca dieser Tage unverhofft in eine tragende Rolle zu rutschen: Das Team befindet sich mitten im Umbruch, die Leistungsträger vergangener Tage sind entweder gegangen oder in die Jahre gekommen. Und so fand sich Pedri in der abgelaufenen Saison unverhofft als Stammspieler von Trainer Ronald Koeman wieder. Lediglich einmal, am letzten Spieltag gegen Eibar, stand er nicht im Kader: Sonderurlaub.

Wer aber hätte gedacht, dass dieser Pedri bei der EURO 2020 auf dem Weg ins Halbfinale 509 von möglichen 510 Spielminuten absolviert - und dabei Liverpool-Star Thiago Alcantara auf die Bank verdrängt?

Pedri: Spaniens Erbe von Iniesta?

Aber wie schon zuvor unter Koeman brauchte Pedri nicht viel Zeit, um Luis Enrique von seinen Fähigkeiten zu überzeugen, als dieser ihn im vergangenen März erstmals für die A-Nationalmannschaft nominierte. Im 4-3-3-System nimmt er den halblinken Part im Mittelfeld ein, flankiert von den Barca-Kollegen Sergio Busquets neben und Jordi Alba links hinter ihm. In einer jungen Mannschaft ohne klassischen Spielmachertyp darf Pedri diese Rolle übernehmen: Wie einst Iniesta zu Spaniens Blütezeit vor einem Jahrzehnt kurbelt er das Offensivspiel über seine Seite an, findet die Räume zwischen den gegnerischen Linien und spielt kluge Pässe.

"Es stimmt, es gibt Ähnlichkeiten zwischen Pedri und Iniesta", sagt Goals Barca-Korrespondent Adria Soldevila: "Er kann Chancen kreieren, den Ball gut abschirmen und ihn auch wieder zurückerobern." Auch für ihn ist es überraschend, wie stark Luis Enrique auf Pedri baut: "Er trägt viel Verantwortung, die Mitspieler suchen ihn." Dieser zahle das in ihn gesetzte Vertrauen bislang jedoch zurück: "Seine Leistungen in einem so großen Turnier sind hervorragend, man merkt ihm den Druck nicht an. Als würde er immer noch in der Jugend spielen."

© opta Pedris Heatmap in den K.o.-Spielen gegen Kroatien (links) und die Schweiz.

Pedri: Reife Leistung bei der EM 2021

Iniesta selbst, 2018 von Barca zu Vissel Kobe gewechselt, bescheinigt dem Youngster vor allem eine enorme Reife in dessen Spiel. "Wenn er auf den Platz geht, sieht er nicht wie 17 aus", sagte der 37-Jährige, als Pedri im vergangenen Herbst erstmals in Barcelona von sich reden machte.

Die gleiche Erfahrung haben auch seine Kollegen in der Nationalmannschaft gemacht: Wo andere Nachwuchsspieler vor allem durch ihren jugendlichen Übermut auffallen, wirkt Pedri schon jetzt wie ein alter Hase. "Es ist schon überraschend, wie reif er mit seinen 18 Jahren ist", meint etwa Atleticos Koke, der dritte Mann im Mittelfeld, und Stürmer Alvaro Morata staunte: "Pedri spielt, als wäre er 40 Jahre alt."

Die Statistiken des so Gelobten fallen auf den ersten Blick eher sparsam aus: Noch keinen Scorerpunkt hat Pedri im Turnier verbucht. Den Ball brachte er lediglich gegen Kroatien im Tor unter, und das im eigenen, als Schlussmann Unai Simon seinen Rückpass über den eigenen Schlappen und ins Tor rutschen ließ.

Ins Bockshorn jagen ließ sich Pedri vom längsten Eigentor der EM-Geschichte aber nicht - noch ein Beweis dafür, wie weit er schon ist. 5:3 gewannen die Spanier das Achtelfinalspiel am Ende und Pedri wurde im Anschluss in den heimatlichen Gazetten als "Spieler Spaniens" und "Kompass der Mannschaft" geadelt.

Pedri: Marathonläufer für Spaniens Nationalmannschaft

Und auch wenn Pedri in Sachen Torgefahr sicherlich noch zulegen kann - "Iniesta spielte seinen Part damals offensiver", merkt Soldevila an -, sprechen die fehlenden Assists nicht die ganze Sprache. Kein Spieler bringt im laufenden Turnier mehr Pässe im gegnerischen Spieldrittel an den Mann, und keiner hat so viele Torchancen generiert wie der Rechtsfuß (12). So spielte Pedri beim 5:0 im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei bei gleich drei Treffern den "Assist zum Assist", also den vorletzten Pass.

Und noch eine Statistik sieht den 18-Jährigen ganz vorn: Pedri hat in der laufenden Saison nicht nur schon stolze 4.415 Spielminuten in 66 Pflichtspielen auf dem Buckel - und damit 400 mehr als etwa Bayern Münchens Robert Lewandowski -, er nutzt diese Minuten auch, um seine Gegenspieler in Grund und Boden zu laufen. 61,5 Kilometer hat er in fünf Turnierpartien abgespult - das sind fast vier mehr als der Zweitplatzierte Tomas Soucek (Tschechien). Begründet liegt diese Tatsache auch darin, dass Pedri in seiner Jugend auf Teneriffa auch als Leichtathlet aktiv war, bei unterschiedlichsten Distanzen von 400 bis 3.000 Meter.

Resultat: Pedri läuft die Löcher im Mittelfeld zu, findet die freien Räume zwischen den gegnerischen Ketten und zieht in die Zentrale, um Spaniens Offensivspiel zu beleben. Unai Simons Spitzname für ihn spricht Bände: "Diesel". Wo andere Jungstars sich ihre regelmäßigen Pausen nehmen, ist Pedri unglaublich konstant. "Er ist einzigartig. Wir haben keinen Zweiten wie ihn", sagt Luis Enrique.

Doku, Damsgaard und Co.: Wo landen die Shooting-Stars der EM? © getty 1/35 Einige mehr oder weniger bekannte Spieler haben sich bei der EM ins Rampenlicht gespielt und für einen neuen Arbeitgeber attraktiv gemacht. Wer konnte besonders überzeugen, wo könnte die Zukunft liegen? Die Shootingstars der EURO 2021 im Überblick. © getty 2/35 JEREMY DOKU (Belgien, Stade Rennes): Der 19-jährige Außenstürmer sorgte beim Aus gegen Italien für Furore, holte unter anderem den Elfmeter zum Anschlusstreffer raus. In seinem ersten Jahr in Rennes war er zuvor recht blass geblieben. © getty 3/35 Bis 2025 ist er noch an die Franzosen gebunden, gelingt es ihm, an Leistungen wie gegen Italien anzuknüpfen, ist es unwahrscheinlich, dass er diesen Vertrag erfüllt. Bereits im Vorjahr wurde er mit Real und Liverpool in Verbindung gebracht. © getty 4/35 JOAKIM MAEHLE (Dänemark, Atalanta Bergamo): Im Januar wechselte der Rechtsverteidiger von Genk zu Atalanta und zählte direkt zumeist zum Stammpersonal beim Gosens-Klub, der erneut in die Champions League einzog. © getty 5/35 Auch bei der EM lieferte er ab: Nach starken Leistungen in der Vorrunde überragend gegen Wales und mit einer Traum-Vorlage gegen Tschechien. Noch bis 2025 in Bergamo unter Vertrag, das dänische Portal "Bold" nennt Inter und Chelsea als Interessenten. © getty 6/35 MIKKEL DAMSGAARD (Dänemark, Sampdoria): DIE dänische Entdeckung. Nach dem Ausfall von Eriksen übernahm er die Rolle im Mittelfeldzentrum und zeigte, über welch großes Talent er verfügt, sowohl im Passspiel als auch im Abschluss. © getty 7/35 Gegen Russland traf er wunderschön, auch gegen Wales überall zu finden. Im vergangen Sommer zahlte Genua knapp sieben Millionen Euro für den 20-Jährigen, "Calciomerato" berichtete jüngst über Interesse von Bayer Leverkusen. © getty 8/35 KASPER DOLBERG (Dänemark, OGC Nizza): Seit Jahren wird dem Stürmer der Durchbruch vorausgesagt, seine zweite Saison in Nizza nach dem 20-Millionen-Wechsel verlief durchwachsen. © getty 9/35 Auch bei der EM musste er zunächst für Poulsen auf der Bank Platz nehmen, dessen Verletzung nutzte er gegen Wales zu einem Doppelpack. Auch gegen Tschechien traf er. Diese Leistung muss er für den nächsten Schritt nun auch in der Ligue 1 bestätigen. © getty 10/35 BILLY GILMOUR (Schottland, FC Chelsea): Der Youngster absolvierte nur ein Spiel bei der EM gegen den Rivalen England, in diesem machte er jedoch Lust auf mehr und zeigte sich spielfreudig. Dies gilt es nun im Verein zu untermauern. © getty 11/35 Der Schotte stammt aus der Chelsea-Jugend und ist bis 2023 an die Blues gebunden, in der vergangenen Saison brachte er es nur auf fünf Premier-League-Spiele und soll deshalb seine Entwicklung auf Leihbasis bei Aufsteiger Norwich fortsetzen. © getty 12/35 LEONARDO SPINAZZOLA (Italien, AS Rom): Einer der besten Spieler des Turniers! Bei Juve und Bergamo verpasste er den Durchbruch, bei der Roma avancierte er zum gestandenen Linksverteidiger und lieferte nun auf der großen Bühne ab. © getty 13/35 Auch gegen Belgien ganz stark, der Achillessehnenriss ist für die Squadra Azzurra und ihn ein Schock. Bereits vor dem Turnier laut "AS" von Real umworben, ein möglicher Wechsel dürfte sich durch die Ausfallzeit vorerst zerschlagen haben. © getty 14/35 NICOLO BARELLA (Italien, Inter Mailand): Gemeinsam mit Verratti und Jorginho bildet er das wohl beste Mittelfeld des Turniers. Nach einem Assist in der Vorrunde trug er sich im Achtelfinale auch in die Torschützenliste ein. © getty 15/35 In seiner ersten Saison bei Meister Inter war der 24-Jährige gesetzt, aufgrund finanzieller Probleme scheint jedoch ein Verkauf bei passender Ablöse denkbar. Über 60 Mio. wollen die Italiener laut der "Gazzetta dello Sport" haben. © getty 16/35 MANUEL LOCATELLI (Italien, Sassuolo Calcio): Wie hoch die Leistungsdichte im italienischen Mittelfeld ist, zeigt die Personalie Locatelli. Gegen die Schweiz mit zwei Treffern Man of the Match, reichte es in der Folge nur zu einer Einwechslung. © getty 17/35 Dass es den Spieler von Provinzklub Sassuolo zu einem anderen Verein zieht, gilt als sicher: Nach Informationen von SPOX und Goal steht er vor einem Wechsel zu Juventus für 40 Mio. Auch dem BVB wurde Interesse nachgesagt. © getty 18/35 ROBIN GOSENS (Deutschland, Atalanta Bergamo): Zugegeben: Der Hype nach der überragenden Leistung gegen Portugal war schnell verflogen, gegen Ungarn und beim Aus gegen England enttäuschte der Linksverteidiger wie der Rest der DFB-Elf. © getty 19/35 Dennoch hat sich der 26-Jährige ins Blickfeld der Topklubs wie City, Barca, Inter oder Juve gespielt. Oder zieht es ihn doch in die Bundesliga? Herzensklub Schalke ist abgestiegen, als Destinationen werden Bayer, Hertha oder Dortmund gehandelt. © getty 20/35 ALEXANDER ISAK (Schweden, Real Sociedad): Beim BVB verpasste er den Durchbruch, für San Sebastian erzielte er in der vergangenen Saison 17 Liga-Tore. Die Basken haben der Borussia nun die Rückkaufoption abgekauft und Isak bis 2026 gebunden. © getty 21/35 Bei der EM zählte er meist zu den besten Schweden überzeugte vor allem beim Sieg gegen die Slowakei und bereitete beim Aus gegen die Ukraine den Treffer vor. Die "AS" nennt auch Real Madrid als Abnehmer für den 21-Jährigen. © getty 22/35 DENZEL DUMFRIES (Niederlande, PSV Eindhoven): An ihm lag es nicht, dass die Elftal an Tschechien scheiterte. Zeigte vier gute Leistungen, besonders stark in den ersten beiden Gruppenspielen mit zwei Toren und einem Assist. © getty 23/35 Der 25-Jährige ist aufgrund einer Ausstiegsklausel für 15 Mio. zu haben und bereit für den nächsten Schritt. Beim FC Bayern könnte er der perfekte Spieler für Nagelsmann sein, wahrscheinlicher ist jedoch ein Wechsel zu Inter oder Everton. © getty 24/35 DONYELL MALEN (Niederlande, PSV Eindhoven): Ein weiterer PSV-Spieler, dessen Zukunft in der Bundesliga liegen könnte. Nach dem Abgang von Sancho hat der BVB die finanziellen Mittel, um den 22-Jährigen zu holen. © getty 25/35 Dieser steuerte gegen Österreich und Nordmazedonien eine Vorlage bei, nach der Roten Karte von de Ligt wurde er gegen Tschechien geopfert. Nach Infos von SPOX und Goal hat ihn auch Wölfe-Trainer Mark van Bommel auf dem Zettel. © getty 26/35 DECLAN RICE (England, West Ham): Bereits vor der EM war der 22-Jährige bei den Top-Klubs begehrt, seine Leistungen bei den Three Lions haben diesen Eindruck unterstrichen. Stand immer in der Startelf. © getty 27/35 Dem "Guardian" zufolge hat Rice ein Angebot zur Verlängerung bei den Hammers abgelehnt, City, United und Chelsea seien interessiert. Da West Ham für das Eigengewächs eine dreistellige Summe haben will, spricht vieles für einen Verbleib. © getty 28/35 KALVIN PHILLIPS (Leeds United): Seine gesamte Laufbahn verbrachte der 25-Jährige bei Leeds und debütierte erst mit 24 in der Nationalelf. Bei der EM ist er dennoch unumstrittener Leistungsträger, auch wenn er gegen die Ukraine schwächelte. © getty 29/35 Schon im Vorjahr berichtete der "Mirror" vom Interesse der Reds und Spurs, konkretisiert hat sich dieses bisher nicht. Der Vertrag des Sechsers läuft noch bis 2024, wird wohl auch in der kommenden Saison beim starken PL-Aufsteiger spielen. © getty 30/35 ROLAND SALLAI (Ungarn, SC Freiburg): Dass der SC den Vertrag des Rechtsaußen bereits im März verlängert hat, war eine weise Entscheidung. Bei den beherzt kämpfenden Ungarn zählte er zu den besten Spielern bei der Endrunde. © getty 31/35 Sowohl gegen Weltmeister Frankreich als auch gegen Deutschland steuerte er eine Torvorlage bei, fürs Achtelfinale reichte es knapp nicht. Vieles deutet darauf hin, dass er nicht mehr allzu viele Saisons im Breisgau spielt. © getty 32/35 PALHINHA (Portugal, Sporting Lissabon): Einer der wenigen Portugiesen, die wohl nur Experten vor dem Turnier ein Begriff waren. Gab erst im März sein Selecao-Debüt, spielte gegen Frankreich eine Halbzeit und gegen Belgien sogar von Anfang an. © getty 33/35 In der abgelaufenen Saison bei Sporting erstmals Stammspieler, im “gehobenen” Alter von 25 bereit für den Sprung zu einem Topklub. Nach Informationen von SPOX und Goal Kandidat für die Nachfolge von Fernandinho bei City. © getty 34/35 ILLIA ZABARNYI (Ukraine, Dynamo Kiew): Erst 18 Jahre alt, ist der Kiew-Profi bereits Leistungsträger beim Viertelfinalisten und bestritt alle Partien über die volle Spielzeit. Ist der zehntjüngste Spieler der EM-Geschichte. © getty 35/35 In ukrainischen Medien wird Neapel und Chelsea als zukünftiger Klub gehandelt. Erst seit 2020 zählt der Innenverteidiger zum Profiteam des Traditionsklubs, hat sich aber umgehend in der ersten Elf festgespielt (sechs CL-Spiele).

Das Duell mit den Italienern wird für Pedri eine Belastungsprobe darstellen: Gerade körperlich muss er trotz seiner Laufstärke natürlich noch zulegen. Doch selbst wenn Spanien das Turnier nach potenziell 240 weiteren Minuten gewinnen sollte, ist die kräftezehrende Saison für Pedri noch nicht zu Ende. Er steht im Kader der spanischen U21 für die Olympischen Spiele in Tokio. Das dortige Finale steigt am 7. August - sechs Tage später soll die neue LaLiga-Saison beginnen.

In Barcelona soll man ob dieser Nominierung not amused sein, eine entsprechende Anfrage an den Verband ist laut Sport abgeschmettert worden. "Er ist immer voller Energie, sogar beim Tischtennis", beteuert Luis Enrique zwar, doch bei den Katalanen fürchtet man sich davor, das Juwel zu früh zu verheizen. Schließlich soll Pedri ein wichtiges Puzzleteil der neuen Generation werden. Die Verlängerung des bis 2022 laufenden Vertrags ist da nur Formsache: "Er wird verlängern", ist sich Adria Soldevila sicher: "Er war schon als Kind Barca-Fan."

Pedri: Statistiken der Saison 2020/21 (Stand: 5. Juli)