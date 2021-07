Italien schlägt England und ist Europameister: Stimmen und Reaktionen zum EM-Finale

Italien ist Europameister. Nach dem Triumph über England lobt Roberto Mancini seine "wunderbaren Spieler". Gareth Southgate lässt seine Zukunft bei als Coach der Three Lions offen. Hier gibt es Stimmen und Reaktionen zum Finale von Wembley.

Roberto Mancini (Trainer Italien): "Wir haben dieses erste Tor hinnehmen müssen und sind dadurch in Schwierigkeiten gekommen. Danach haben wir uns wieder gefangen und das Match beherrscht. Die Spieler waren einfach wunderbar! Wir haben gut gespielt und gewonnen. Ich hoffe, dass die Tifosi jetzt in ganz Italien feiern."

Gareth Southgate (Trainer England): "Wir sind riesig enttäuscht. Die Spieler haben alles gegeben, was sie konnten. Sie haben sich voll reingehängt. Manchmal haben sie wirklich gut gespielt, manchmal haben wir den Ball nicht gut genug gehalten, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber wir dürfen uns keine Vorwürfe machen, es war eine Freude, mit ihnen zu arbeiten. Sie haben sich weiter entwickelt als wir seit langem, aber heute Abend ist es unglaublich schmerzhaft in der Umkleidekabine. Es liegt an mir. Ich habe die Elfmeterschützen aufgrund ihrer Leistungen im Training ausgewählt, und niemand ist auf sich allein gestellt. Wir haben als Mannschaft zusammen gewonnen, und es liegt an uns allen, dass wir das Spiel heute nicht gewinnen konnten. Aber was die Elfmeter angeht, so ist das meine Entscheidung. Das liegt komplett bei mir."

... zu seiner Zukunft: "Im Moment ist der Schmerz über die Niederlage riesig, wir wollten der Nation noch einen besonderen Abend schenken und waren nicht in der Lage, das zu tun. Die Weltmeisterschaft ist gefühlt eine Million Meilen entfernt, aber diese Mannschaft kann sich verbessern. Aber die Zukunft ... ja, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken."

Noten: Southgates prominente Fehlgriffe - Italiens Enttäuschung heißt Immobile © getty 1/34 Italien ist Europameister! Die Squadra Azzurra gewann das Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen England mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzten Spieler. © getty 2/34 ITALIEN - GIANLUIGI DONNARUMMA: Beim frühen Gegentor ohne Chance. Bekam sonst nur wenig Hochkarätiges auf den Kasten. Aufmerksam bei Kanes gefährlicher Flanke (108.). Wurde im Elfmeterschießen mit zwei gehaltenen Strafstößen zu Italiens Held. Note: 1. © getty 3/34 GIOVANNI DI LORENZO: Rückte beim 0:1 zu früh nach innen und verlor Torschütze Shaw aus den Augen. Auch in der Folge im Zweikampf mehrfach nicht auf der Höhe, nach vorne später verbessert. Meiste Ballverluste bei Italien. Note: 4,5. © getty 4/34 LEONARDO BONUCCI: Lieferte sich heiße Duelle mit Kane und zeigte sich bei langen Schlägen der Engländer besonders souverän. Staubte beim 1:1 in Mittelstürmer-Manier ab. Stark in den Zweikämpfen. Note: 2. © getty 5/34 GIORGIO CHIELLINI: Gewann in Halbzeit 1 wenige Zweikämpfe und war vor dem 0:1 nur Zuschauer gegen Flankengeber Trippier. Schob nach der Pause deutlich höher und sorgte so oft für Überzahlsituationen. Kampfstark bis zur letzten Sekunde. Note: 3,5. © getty 6/34 EMERSON: Muss vor dem 0:1 viel mehr Druck auf Trippier machen, verweigerte aber den Zweikampf. Auch anschließend lange Zeit schwach, nach der Pause jedoch deutlich stärker und auch in der Offensive ein Faktor. Note: 3,5. © getty 7/34 NICOLO BARELLA: Führte viele Zweikämpfe, gewann aber weniger als die Hälfte davon und spielte auch einige Fehlpässe. Dazu keine wirkliche Unterstützung für die Offensive. Note: 4,5. © getty 8/34 JORGINHO: Oft am Ball, meist Sieger in den direkten Duellen, dazu mit Italiens bester Passquote - Jorginho steigerte sich im Verlauf des Spiels stark und eroberte die Hoheit im Zentrum. Mit den meisten abgefangenen Bällen bei Italien. Note: 2,5. © getty 9/34 MARCO VERRATTI: Hatte die meisten Ballaktionen bei den Azzurri und gewann über 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Sein Kopfball war verantwortlich, dass der Ball beim 1:1 bei Bonucci landete. Spulte ein riesiges Pensum ab. Note: 2. © getty 10/34 LORENZO INSIGNE: Aktivster Offensivspieler der Azzurri in Halbzeit 1, aber auch mit vielen Ballverlusten (19) und gegen den Ball nicht immer auf der Höhe. Gab aber mit fünf die meisten Torschüsse der Italiener ab. Note: 3. © getty 11/34 CIRO IMMOBILE: Hing enorm in der Luft, bot sich daher immer wieder tief an, brachte aber kaum etwas Produktives zustande. Hatte zum Zeitpunkt seiner Auswechslung die wenigsten Ballaktionen bei den Italienern. Note: 5. © getty 12/34 FEDERICO CHIESA: Vergab die beste Torchance Italiens in Halbzeit 1 nur knapp (35.). War dank Antritt und Technik oft in der Lage, sich Raum zu verschaffen. Auch in der 62. mit einer guten Gelegenheit. Dazu mit enormem Willen. Note: 1,5. © imago images 13/34 BRYAN CRISTANTE: Kam in Minute 54 für Barella und war 13 Zeigerumdrehungen später dank seiner Schulter am Ausgleich beteiligt. Oft am Ball, mit vielen Zweikämpfen und einer ordentlichen Vorstellung. Note: 3. © getty 14/34 DOMENICO BERARDI: Nach 55 Minuten für Immobile eingewechselt. Gab bis zu Belottis Einwechslung mehr den spielenden Angreifer und wich oft auf die Flügel aus. Entscheidend durchsetzen konnte er sich aber selten. Note: 4. © getty 15/34 FEDERICO BERNARDESCHI: In der 86. Minute für Chiesa aufs Feld gekommen. Verpasste in der ersten Hälfte der Verlängerung eine Emerson-Flanke nur ganz knapp. Ansonsten stabil in den direkten Duellen und aktiv in der Offensive. Note: 3. © getty 16/34 ANDREA BELOTTI: Zur Verlängerung für Insigne eingewechselt, Trainer Mancini stellte dann wieder um und Belotti bildete die einzige Spitze. Wie Berardi ohne Durchsetzungsvermögen gegen Englands Defensive. Verschoss im Elfmeterschießen. Note: 4. © getty 17/34 MANUEL LOCATELLI: In Minute 96 für Verratti in die Partie gekommen. Trat nicht großartig in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 18/34 ALESSANDRO FLORENZI: Emerson machte für ihn in Minute 118 Platz. Keine Bewertung. © getty 19/34 ENGLAND - JORDAN PICKFORD: In der ersten Hälfte nicht gefordert, nach dem Seitenwechsel mit zwei starken Paraden gegen Insigne und Chiesa, beim 1:1 durch Bonucci aber machtlos. Hielt im Elfmeterschießen zweimal. An ihm lag es nicht. Note: 2. © getty 20/34 KYLE WALKER: Tadellose Defensivleistung als halbrechter Innenverteidiger, hatte Insigne lange im Griff. Gegen Ende des Spiels stehend K.o. und nur noch mit Befreiungsschlägen. Note: 3. © getty 21/34 JOHN STONES: Englands Abwehrturm, köpfte fast alles aus dem eigenen Strafraum. Beim Ausgleich durch Bonucci aber auf dem falschen Fuß erwischt. Note: 3,5 © getty 22/34 HARRY MAGUIRE: Zeigte mit seinem Fehlpass ins eigene Toraus zu Beginn ein paar Nerven, mutierte im Laufe des Spiels aber zum stärksten Zweikämpfer bei den Three Lions, gewann 85 Prozent seiner Duelle. Zudem stark im Elfmeterschießen. Note: 2,5. © getty 23/34 KIERAN TRIPPIER: Lieferte die butterweiche Flanke zum Shaw-Treffer. Ansonsten mit wenigen Aktionen im Spiel nach vorne, dafür sehr giftig gegen den Ball. Note: 2,5. © getty 24/34 KALVIN PHILIPPS: Solide Leistung auf der Sechs. Stark gegen den Ball, aber mit wenig Impact im Spiel nach vorne. Note: 3. © getty 25/34 DECLAN RICE: Über weite Strecken bester Engländer, taktisch hervorragend und mutig im Dribbling. Verlor allerdings Gegenspieler Bonucci beim 1:1 aus den Augen. Nach 74 Minuten ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 26/34 LUKE SHAW: Herausragender Laufweg und Abschluss beim 1:0. Schaltete sich auch in der Folge immer wieder ins englische Offensivspiel ein und bereitete di Lorenzo Probleme. Baute nach dem Seitenwechsel stetig ab. Note: 2,5. © getty 27/34 MASON MOUNT: Schirmte den Ball vor dem frühen Führungstreffer hervorragend ab. Ansonsten mit wenig gefährlichen Aktionen. Half zumindest defensiv mustergültig mit. In der Verlängerung ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 28/34 RAHEEM STERLING: Nicht so auffällig wie in den bisherigen Spielen. Nach dem Seitenwechsel offensiv komplett blass und mit einigen unnötigen Schwalbenversuchen, auf die Referee Björn Kuipers nicht reinfiel. Note: 4. © getty 29/34 HARRY KANE: Hohe Arbeitsrate. Stellte sich in den Dienst der Mannschaft und führte die meisten Zweikämpfe aufseiten der Engländer. Entscheidend mitbeteiligt am frühen 1:0, zudem im Elfmeterschießen sicher. Note: 2. © getty 30/34 BUKAYO SAKA: Kam gut 20 Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit für den ausgelaugten Trippier, blieb aber in all seinen Aktionen glücklos. Wurde mit seinem verschossenen Elfmeter am Ende zur tragischen Figur. Note: 4. © getty 31/34 JORDAN HENDERSON: Löste Rice in Minute 74 auf der Sechser-Position ab und gewann einige wichtige Zweikämpfe, sorgte spielerisch aber nicht ansatzweise für frischen Wind. Kurz vorm Elfmeterschießen ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 32/34 JACK GREALISH: Ersetzte Mount in der ersten Halbzeit in der Verlängerung und brachte die Fans im Wembley damit noch einmal in Jubelstimmung, trat ansonsten aber nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 33/34 JADON SANCHO: Kam in der 120. Minute zum Elfmeterschießen - und scheiterte kläglich an Donnarumma. Keine Bewertung. © getty 34/34 MARCUS RASHFORD: Auch ihn brachte Southgate erst kurz vor dem Elfmeterschießen, auch er scheiterte. Keine Bewertung.

England-Kapitän Kane: "Elfmeterschießen das Schlimmste, was es gibt"

Harry Kane (Kapitän England): "Ich habe alles gegeben, die Jungs haben alles gegeben. Elfmeterschießen ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du verlierst. Es war nicht unsere Nacht, aber es war ein fantastisches Turnier und wir gehen mit erhobenem Kopf. Natürlich tut das jetzt für eine Weile weh, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Jeder kann einen Elfmeter verschießen. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Die Jungs werden daraus lernen, und es wird uns Motivation für die WM geben."

Leonardo Bonucci (Abwehrspieler Italien): "Wir haben es wirklich geschafft. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Wenn ich nur dran denke, wo wir angefangen haben. Wenn du ganz unten bist, und dann hast du die richtigen Leute... Wir müssen uns beim Trainer bedanken, beim Präsidenten, bei der Gruppe. Dieser Pokal ist der Verdienst von allen, einer großen Nation, die trotz aller Schwierigkeiten hier angekommen ist. Der Cup geht nach Rom und bleibt nicht hier."

England-Premier Boris Johnson: "Haben wie Helden gespielt"

Mario Draghi (Premierminister Italien, via Twitter): "Die Azzurri, angeführt von Trainer Roberto Mancini, haben einen außergewöhnlichen Teamgeist gezeigt und mit großer Persönlichkeit gespielt. Die Trophäe kehrt nach mehr als 50 Jahren nach Italien zurück."

Boris Johnson (Premierminister Großbritannien, via Twitter): "Das war ein herzzerreißendes Ergebnis zum Ende der EM, aber Gareth Southgate und seine Mannschaft haben wie Helden gespielt. Sie haben die Nation stolz gemacht und verdienen große Anerkennung."

Prinz William (FA-Präsident, via Twitter): "Ihr seid alle so weit gekommen, aber traurigerweise war dieser Tag nicht unser. Ihr könnt alle hocherhobenen Hauptes gehen, seid stolz auf euch."