EURO 2020: London verlost Tickets für EM-Finale unter Impfwilligen

Londons Bürgermeister Sadiq Khan will die Bürger der britischen Hauptstadt mit der Aussicht auf Tickets für das EM-Finale zur Coronaimpfung animieren.

"Wir wollen so viele Londoner wie möglich ermutigen, sich impfen zu lassen", sagte der Labour-Politiker am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Wer sich bis Donnerstag impfen lässt, könne an der Verlosung der zwei Karten teilnehmen.

"Impfungen sind der entscheidende Faktor im Kampf gegen Corona. Schon jetzt ist mehr als die Hälfte der Londoner doppelt geimpft. Diese Zahl wollen wir möglichst schnell noch steigern", sagte Khan. In London steigt derzeit die Zahl der positiven Tests aufgrund der Verbreitung der Delta-Variante des Virus an.

Zu gewinnen gibt es zwei Tickets für das Finale am Sonntag in Wembley sowie 50x2 Karten für das Public Viewing am Trafalgar Square.