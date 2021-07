EM 2021 - Showdown um die EM-Krone: Selbst die Queen wünscht Glück

Vor dem Showdown um Europas Fußball-Krone pushen sich die Engländer und Italiener gegenseitig hoch.

Vor dem Showdown um Europas Fußball-Krone meldete sich die berühmteste Zeitzeugin des englischen Triumphs von 1966 höchstpersönlich zu Wort. "Vor 55 Jahren habe ich Bobby Moore den WM-Pokal überreicht", schrieb Queen Elizabeth II am Samstag aus Windsor Castle an Gareth Southgate und sein Team: "Dabei habe ich gesehen, was es den Spielern, Funktionären und Betreuern bedeutet, ein internationales Fußball-Turnier zu gewinnen."

Die Königin verband dies mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches EM-Endspiel gegen Italien am Sonntag (21 Uhr im LIVETICKER). "Ich übersende meine besten Wünsche für morgen, in der Hoffnung, dass die Geschichte nicht nur Ihren Erfolg würdigen wird, sondern auch den Geist, die Hingabe und den Stolz, mit dem Sie sich präsentiert haben."

Sollte es noch einer allerletzten Motivation bedurft haben: Dies war sie. "Es war fantastisch, einen Brief von der Queen zu bekommen", sagte Teammanager Southgate, der seine "Gladiatoren" ohnehin schon auf den ultimativen Kampf eingestimmt hatte. "Man ist im Kolosseum, und es heißt: Daumen hoch oder Daumen runter."

Das leicht favorisierte Italien hält mit Pathos dagegen. "Wir sind bereit für den Kampf", kündigte Abwehrspieler Leonardo Bonucci an: "Wir können das Spiel kaum erwarten, alles andere ist Gerede."

Jetzt zählt's. EM-Finale, Wembley-Stadion, 60.000 Zuschauer. Alles was davor war, interessiert nicht mehr. Nicht der umstrittene Elfmeter für England im Halbfinale gegen Dänemark, nicht die italienische Serie von 33 Spielen ohne Niederlage.

Kane: "Größtes Spiel unserer Karriere"

"Ich denke", sagte Englands Kapitän Harry Kane, "das ist das bislang größte Spiel in der Karriere von uns allen." Schon als Kind habe der Torjäger davon geträumt, "Trophäen für mein Land in die Höhe zu stemmen - und jetzt haben wir die Gelegenheit dazu." Die "55 years of hurt" seit dem WM-Titel sollen ein Ende haben.

Diesmal wird aber nicht die Queen (95), die altersbedingt auf einen Stadionbesuch verzichtet, sondern UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Zeremonie durchführen. Kane ist es egal, wer ihm den silbernen Henri-Delaunay-Pokal überreicht. "Diese Chance muss man mit beiden Händen packen", sagte der vierfache Turnier-Torschütze, der neben dem überragenden Raheem Sterling zu Englands größten Hoffnungen zählt.

Auf die Three Lions wartet jedoch eine "größtmögliche Herausforderung" (Southgate). Die Italiener sind mit einem erfrischenden Offensivfußball durchs Turnier gestürmt und haben im Halbfinale gegen Spanien auch ihren Catenaccio wiederentdeckt. Nationaltrainer Roberto Mancini hat ein homogenes Team ohne große Stars geformt, das auf dem Platz zusammensteht.

Die Engländer sollten besser nicht zu stark auf den Heimvorteil bauen, denn der scheint die Italiener eher noch zu beflügeln. Die Übermacht der englischen Fans bereite ihm keine Sorgen, versicherte Mancini: "Es reicht, wenn wir unsere Fans nach dem Abpfiff hören. Während des Spiels müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren."

Keine DFB-Stars, kein CR7: Das ist die Top 11 der EM © getty 1/21 Die Europameisterschaft neigt sich dem Ende entgegen und findet am Sonntag beim Finale zwischen Italien und England ihren Höhepunkt. Welche Spieler überzeugten besonders bei dieser EM? SPOX und Goal stellen die bisherige Top 11 zusammen. © getty 2/21 Vorab: Aus der deutschen Nationalmannschaft hat es niemand in die beste Elf des Turniers geschafft. Für die überzeugenden Kai Havertz und Mats Hummels war die Konkurrenz auf ihren Positionen in diesem 4-3-3 schlichtweg zu groß. © getty 3/21 TOR - YANN SOMMER (Schweiz): Der Gladbach-Keeper spielte das Turnier seines Lebens. Schon in der Gruppenphase gegen die Türkei herausragend, gegen Frankreich und Spanien dann von einem anderen Stern. Im Viertelfinale mit elf Paraden - Turnier-Rekord! © getty 4/21 ABWEHR - DENZEL DUMFRIES (Niederlande): Der offensiv eingestellte Rechtsverteidiger der PSV war die Entdeckung der Gruppenphase mit zwei Toren und einer Vorlage. Auch deshalb baggern nun große Namen an dem 25-Jährigen - angeblich auch die Bayern. © getty 5/21 GIORGIO CHIELLINI (Italien): Als er gegen Österreich fehlte, merkte man das den wankenden Italienern sofort an. Als der Kapitän wieder da war, auch. Gegen Belgien und Spanien mit herausragenden Defensivspielen. Doktor Drecksarbeit ist unentbehrlich. © getty 6/21 HARRY MAGUIRE (England): Vor dem Turnier angeschlagen, verpasste gar das erste Spiel. Wer weiß, wie es um England bestellt gewesen wäre, hätte er nicht ab dem zweiten Spiel mitwirken können. Hinten eine Bank, vorne bei Standards eine Waffe. © imago images 7/21 LEONARDO SPINAZZOLA (Italien): Der tragische Held. Spielte eine ganz starke EM, bis er sich gegen Belgien die Achillessehne riss. Gegen Österreich der heimliche Matchwinner, außerdem der schnellste Spieler des Turniers (33,8 km/h). © getty 8/21 JORGINHO (Italien): Das Metronom. Der Chelsea-Mann ist das Herzstück von Mancinis Elf. "Unersetzlich", urteilte Verratti. Jorginho spulte die zweitmeisten Kilometer ab (72,3). Ein Leader mit starken Nerven, wie sein Elfmeter gegen Spanien zeigte. © getty 9/21 PIERRE-EMIL HÖJBJERG: Mit seiner Energie, seinem Willen und seinem Einsatz riss er Dänemark mit. Er stand im Mittelpunkt beim EM-Märchen. Platz 5 bei kreierten Chancen (11) und erfolgreichen Dribblings (10), dazu drei Assists. Ein tolles Turnier. © getty 10/21 PEDRI (Spanien): Er wurde dem Hype und Vergleichen mit Granden wie Iniesta und Xavi absolut gerecht. Wahnsinn, was der 18-Jährige spielte. Meistgelaufene Kilometer (76,1), viertmeiste kreierte Torchancen (11). Spanien hat seinen nächsten Goldjungen. © getty 11/21 ANGRIFF - MIKKEL DAMSGAARD (Dänemark): Rückte nach dem Eriksen-Drama in die Startelf. Entpuppte sich als das, was sein Trainer Ranieri in ihm sieht: "Ein Wunderkind." Schnell, dribbelstark, torgefährlich. Damsgaard war neben Pedri DER Shootingstar. © getty 12/21 PATRIK SCHICK (Tschechien): Er war die wohl größte Offensiv-Überraschung der EM. Der Leverkusen-Stürmer war mit fünf Toren der Garant für Tschechiens starke EM, die erst im Viertelfinale endete. Eines davon ein 50-Meter-Heber. © getty 13/21 RAHEEM STERLING (England): Der "Hated One" hat gute Chancen, als Spieler des Turniers ausgezeichnet zu werden - und das nicht nur wegen seiner drei Tore. Hat die meisten erfolgreichen Dribblings (18), dazu kombinationsstark und mannschaftsdienlich. © SPOX 14/21 Und so sähe unsere Top-Elf des EM-Turniers in einem 4-3-3 aus. © getty 15/21 HONORABLE MENTIONS - KASPER SCHMEICHEL (Dänemark): Verlor die Wahl nur knapp gegen Sommer, denn auch er spielte ein tolles Turnier - mit dem Höhepunkt im Halbfinale gegen England, als er herausragende Paraden zeigte und bei Kanes Elfer Pech hatte. © getty 16/21 KEVIN DE BRUYNE (Belgien): Sensationell, wie er nach Verletzungspause und Einwechslung mit einem Tor und einer Vorlage das Spiel gegen Dänemark im Alleingang drehte. Assist auch gegen Finnland, stark beim Aus gegen Italien. © getty 17/21 LORENZO INSIGNE (Italien): Wurde in jedem Spiel ausgewechselt, aber jeweils nach sehr ordentlichen Vorstellungen. Schoss im Auftaktspiel gegen die Türkei das 3:0 und traf Belgien mit seinem Traumtor ins Herz. © getty 18/21 CRISTIANO RONALDO (Portugal): Vier Spiele, 5 Tore, 3 allerdings per Elfmeter - von den Zahlen her lieferte CR7 ab, wie man es von ihm gewohnt ist. Blieb beim Aus gegen Belgien allerdings blass. © getty 19/21 EMIL FORSBERG (Schweden): Schoss vier der fünf Turniertore der Skandinavier und hatte beim Last-Minute-Aus gegen die Ukraine mehrfach Aluminium-Pech. Bärenstarke EM des Leipzigers, nachdem ihm im Auftaktspiel gegen Spanien noch wenig gelang. © getty 20/21 JOAKIM MAEHLE (Dänemark): Spulte als linkes Glied der Fünferkette fünfmal 90 und einmal 120 Minuten ab und war nicht nur wegen seiner beiden Treffer gegen Österreich und Wales bockstark. Legte im Viertelfinale gegen Tschechien das wichtige 2:0 auf. © getty 21/21 HARRY KANE (England): Fand nur sehr schleppend ins Turnier und war in den Gruppenspielen kaum ein Faktor. Anschließend zündete der Stürmer jedoch (3 Spiele, 4 Tore) und war entscheidend beteiligt am Halbfinalsieg gegen Dänemark.

EM 2021: Verratti kündigt "episches Finale" an

Mittelfeldspieler Marco Verratti kündigte ein "episches Finale" an. "Es ist der Traum eines jeden Kindes, das Fußball spielt." Auch die Squadra Azzurra will eine Sehnsucht stillen und den zweiten EM-Titel nach 1968 holen. "Am Sonntag zu gewinnen, wäre wichtig für den italienischen Fußball, für jeden Spieler, für den Verband - es würde schwierige Jahre ausradieren", sagte Bonucci.

Moralische Unterstützung erhält das Team vom verletzten Leonardo Spinazzola (Achillessehnenriss), der auf der Tribüne "mit meinen Krücken anfeuern" wolle. Auch die schottische Zeitung The National, die die Unabhängigkeit Schottlands unterstützt, hat sich auf die Seite der Italiener geschlagen. Auf dem Cover der Samstag-Ausgabe ist Mancini als "Braveheart" mit blau-weiß angemalten Gesicht dargestellt, dazu die Bitte: "Rette uns Roberto, du bist unsere finale Hoffnung."

Die Engländer bereiten sich aber schon auf die Titel-Party nach dem Schlusspfiff vor. Die sehr wahrscheinlich überfüllten Pubs dürfen bis 23.15 Uhr Ortszeit öffnen, und viele Schulen auf der Insel erlauben den Kindern, später zum Unterricht zu erscheinen. Schon jetzt wird spekuliert, dass Southgate im Falle eines EM-Triumphs zum Ritter geschlagen und künftig mit "Sir" angesprochen wird.

Auch in Italien dürfte bei einem Sieg der Ausnahmezustand ausbrechen - doch das bereitet dort eher Sorge. Die Sicherheitskräfte wollen für den Fall größere Versammlungen und Umzüge in der Stadt verbieten. Das Olympiastadion, das eigentlich seine Tore für ein Public Viewing mit 16.000 Fans öffnen wollte, bleibt nun doch geschlossen. Der Corona-Alarm im Vorfeld des Finals (drei EM-Journalisten positiv getestet) hat die Italiener zusätzlich aufgeschreckt, die Hygienemaßnahmen wurden verstärkt.