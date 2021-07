Drei Coronafälle bei italienischen Journalisten - Hauptquartier geschlossen

Zwei Tage vor dem Finale der Europameisterschaft sind drei Journalisten von Italiens öffentlich-rechtlicher TV-Anstalt RAI positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Daraufhin wurde vorsichtshalber das Hauptquartier der Azzurri in Coverciano bei Florenz geschlossen, das Trainingszentrum wurde desinfiziert.

Die für Freitagnachmittag angesetzte Pressekonferenz mit Nationalspieler Leonardo Bonucci findet lediglich virtuell statt, teilte der italienische Fußballverband (FIGC) in einer Presseaussendung mit. Die Mannschaft reist am Samstagvormittag zum EM-Finale, das am Sonntagabend (21.00 Uhr) in London gegen England steigt.

Positiv getestet wurde unter anderem der bekannte TV-Journalist Alberto Rimedio, der die bisherigen EM-Spiele der Azzurri kommentiert hatte. Er wird für das Finale ausfallen.