EM 2021: Spaniens Pedri zum besten Nachwuchsspieler gekürt - Nachfolger von Renato Sanches

Spaniens Shootingstar Pedri ist von der UEFA zum besten Nachwuchsspieler der EM 2021 gekürt worden. Das teilte der Verband nach dem Finale am Sonntag mit. Pedri tritt damit die Nachfolge von Portugals Renato Sanches an, der beim Turnier 2016 mit der Auszeichnung bedacht worden war. Für die Auszeichnung infrage kamen alle Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 1998 geboren wurden.

Die UEFA würdigte die "majestätische Leistung" des Jungstars, besonders im Halbfinale gegen Italien. Nach dem Spiel, das im Elfmeterschießen verloren wurde, adelte Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique seinen Schützling. "Was Pedri mit 18 Jahren bei diesem Turnier gemacht hat, hat zuvor keiner getan, nicht einmal Andres Iniesta. Es ist unglaublich und einmalig", sagte Enrique.

Pedri, der 2020 von UD Las Palmas zum FC Barcelona gewechselt war, verpasste im Turnierverlauf nur eine einzige Minute, als er im Viertelfinale gegen die Schweiz vor dem Elfmeterschießen ausgewechselt wurde. Der Mittelfeldspieler kreierte im Turnierverlauf elf Chancen und hatte 317 erfolgreiche Pässe in der gegnerischen Hälfte - so viele wie kein anderer Spieler.

Die Wahl wurde von den "Technical Observers" - also den technischen Beobachtern - der UEFA durchgeführt. Dem 16-köpfigen Gremium gehören unter anderem auch Steffen Freund, Fabio Capello und David Moyes an.