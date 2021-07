Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nor noch vier Teams sind bei der EM 2021 dabei. Das erste Halbfinale bestreiten Italien und Spanien. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Partie.

Die EM 2021 geht in ihre letzte Woche. Die Halbfinal-Spiele im Londoner Wembley Stadium stehen an. Den Auftakt macht die Begegnung Italien gegen Spanien am Dienstag.

Um 21 Uhr wird das Spiel angepfiffen. Wie Ihr Italien gegen Spanien heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Wie Ihr das bei dieser EM 2021 schon gewohnt seid, gibt es auch beim Halbfinale mehrere Optionen, um das Spiel zu sehen. Sowohl im Free- als auch im Pay-TV wird Italien gegen Spanien gezeigt.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im Free-TV

Die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland wechseln sich bei der EM ab. Für die Übertragung Italien gegen Spanien ist heute die ARD zuständig. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung.

Zunächst stimmen Euch im Studio Moderator Alexander Bommes mit den Experten Almuth Schult und Stefan Kuntz ein. Später melden sich dann Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger live aus London.

Der Weltmeister von 2014 wird dann auch bei der Übertragung des Spiels selbst zugeschaltet und steht Kommentator Tom Bartels zur Seite.

© getty Dani Olmo könnte gegen Italien wieder von Anfang an auflaufen.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im Pay-TV

MagentaTV zeigt alle Spiele der EM live im Pay-TV. Für das Kontinentalturnier wurden eigen zwei zusätzliche HD-Kanäle zugeschaltet. Telekom-Kunden können kostenlos auf den Dienst zurückgreifen.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im Livestream

Für alle anderen wird ein Livestream angeboten. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Dafür braucht Ihr auf Euren mobilen Endgeräten die MagentaTV-App.

Zusätzlich benötigt Ihr ein Abo. Dabei gibt es zwei zur Auswahl:

MagentaTV Smart : Laufzeit von 24 Monaten für zehn Euro pro Monat (ersten drei Monate gratis)

: Laufzeit von 24 Monaten für zehn Euro pro Monat (ersten drei Monate gratis) MagentaTV Smart Flex: monatlich kündbar für zehn Euro pro Monat

Völlig kostenfrei seht Ihr das Spiel auf sportschau.de. Dort stellt die ARD einen Livestream zum Abruf bereit.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM 2021, Halbfinale

EM 2021, Halbfinale Datum: 6. Juli 2021

6. Juli 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley (Lonodon)

Wembley (Lonodon) Übertragung: ARD , MagentaTV

, Livestream: ARD , MagentaTV

, Highlights: u.a. DAZN

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Highlights auf DAZN

Nur 60 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr die Highlights des Halbfinals zwischen Italien und Spanien bei DAZN abrufen. Der Streamingdienst hat die Spielzusammenfassungen aller Partien im Programm.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro. Im Jahresabo zahlt Ihr 119,99 Euro. Hier geht's zum Probemonat für Neukunden.

EM 2021: K.o.-Runde - Der Weg in das Finale

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Halbfinale Viertelfinale Achtelfinale Belgien vs. Portugal Italien vs. Belgien Italien vs. Spanien England vs. Dänemark England vs. Ukraine Schweden vs. Ukraine Italien vs. Österreich England vs. Deutschland Frankreich vs. Schweiz Schweiz vs. Spanien Dänemark vs. Tschechien Niederlande vs. Tschechien Kroatien vs. Spanien Wales vs. Dänemark

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute im Liveticker

SPOX tickert alle Partien der EM live mit. Mit unseren Livetickern verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker Italien vs. Spanien.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Schiedsrichter

Im Halbfinale wird es trotz des Ausscheidens des DFB-Teams eine deutsche Beteiligung geben. Der Münchner Felix Brych wird die Partie Italien gegen Spanien leiten.

Dem Schiedsrichter stehen seine Assistenten Mark Borsch (Mönchengladbach) und Stefan Lupp (Zossen) sowie der Vierte Offizielle Sergei Karasev (Russland) und Video-Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) zur Seite.

© getty Felix Brych pfeift Italien gegen Spanien.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Kader, Personal, Aufstellungen

Italiens Trainer Roberto Mancini muss im Halbfinale auf Leonardo Spinazzola verzichten. Der Linksverteidiger hatte sich im Viertelfinale gegen Belgien die Achillessehne gerissen und fällt lange aus. Für ihn wird Chelseas Emerson in der Startelf erwartet.

Zudem wird wohl Federico Chiesa wieder von Anfang an ran dürfen. Der Juventus-Turin-Außenstürmer hat Domenico Berardi den Stammplatz in der offensiven Dreiereihe abgeknöpft.

Bei Spanien dagegen kann Nationaltrainer Luis Enrique aus dem Vollen schöpfen. Der Coach könnte seine Startelf umbauen. RB Leipzigs Dani Olmo könnte wieder in die Anfangsformation rutschen.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, Insigne - Immobile

Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, Insigne - Immobile Spanien: Unai Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba - Busquets - Koke, Pedri - Ferran Torres, Dani Olmo - Morata

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Kader Italiens

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Gianluigi Donnarumma AC Mailand 21 Alex Meret SSC Neapel 26 Salvatore Sirigu FC Turin 1 Abwehr Francesco Acerbi Lazio Rom 15 Alessandro Bastoni Inter Mailand 23 Leonardo Bonucci Juventus Turin 19 Giorgio Chiellini Juventus Turin 3 Giovanni Di Lorenzo SSC Neapel 2 Alessandro Florenzi Paris St. Germain 24 Leonardo Spinazzola AS Rom 4 Rafael Toloi Atalanta Bergamo 25 Emerson FC Chelsea 13 Mittelfeld Nicolo Barella Inter Mailand 18 Bryan Cristante AS Rom 16 Jorginho FC Chelsea 8 Manuel Locatelli US Sassuolo Calcio 5 Gaetano Castrovilli AC Florenz 7 Matteo Pessina Atalanta Bergamo 12 Marco Verratti Paris St. Germain 6 Angriff Andrea Belotti FC Turin 9 Domenico Berardi US Sassuolo Clacio 11 Federico Bernardeschi Juventus Turin 20 Federico Chiesa Juventus Turin 14 Ciro Immobile Lazio Rom 17 Lorenzo Insigne SSC Neapel 10 Giacomo Raspadori US Sassuolo Calcio 22

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Kader Spaniens