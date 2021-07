Donyell Malen, Jeremy Doku, Roman Yaremchuk: EM-Stars im Visier der Bundesliga

Bei einer Europameisterschaft machen traditionell weniger bekannte Spieler mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Auch die Bundesliga-Klubs haben aufgemerkt - und sollen an Stars wie dem Niederländer Donyell Malen oder Belgiens Jeremy Doku dran sein. SPOX bewertet die aktuellen Transfergerüchte.

Donyell Malen (PSV Eindhoven): Jadon Sanchos Ersatz beim BVB?

Bilanz bei der EM 2021: 4 Einsätze (150 Spielminuten), 0 Tore, 2 Assists

Vertrag bis 2024

Der 22-Jährige wurde schon vor der EURO lose mit einem Bundesliga-Wechsel in Verbindung gebracht. Spätestens seitdem der Abgang von Jadon Sancho zu Manchester United feststeht, haben die Gerüchte jedoch deutlich an Fahrt aufgenommen - schließlich konnte Malen bei der EM durchaus überzeugen. Nachdem er im ersten Gruppenspiel der Elftal kurz vor Schluss eingewechselt worden war, glänzte er gegen Österreich (2:0) und Nordmazedonien (3:0) im Kombinationsspiel mit Memphis Depay und legte jeweils einen Treffer auf. Im Achtelfinale musste er nach der Roten Karte gegen Matthijs de Ligt vorzeitig runter.

Dazu kommt eine starke Saison in der Eredivisie mit 27 Toren und 10 Assists. Sein dortiger Trainer Roger Schmidt hat die Hoffnungen auf einen Verbleib bereits aufgegeben: "Für mich steht schon seit einiger Zeit fest, dass Donyell und Denzel [Dumfries] uns sehr wahrscheinlich verlassen werden", sagte er gegenüber NOS. "So läuft das im Fußball nun mal, vor allem bei einem Verein wie PSV."

Laut Bild und Ruhr Nachrichten besteht schon geraume Zeit Kontakt zwischen dem BVB und Malens Berater Mino Raiola. Verhandelt wird mit PSV vor allem über die Ablöse, die soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen, Dortmund wolle maximal 27 Millionen Euro zahlen. Eine derartige Diskrepanz hört sich nicht nach einer unüberwindbaren Hürde an, selbst wenn die Borussia die Sancho-Millionen angesichts der Corona-Pandemie extrem sparsam einsetzen will.

© getty Donyell Malen von der PSV Eindhoven machte mit starken Leistungen bei der EM auf sich aufmerksam.

Eins zu eins ersetzen könnte Malen Sancho beim BVB nicht, schließlich ist er eher Mittel- als Flügelstürmer. Laut kicker ist dort unter dem neuen Trainer Marco Rose aber ein 4-4-2-System mit zwei Stürmern und Raute im Mittelfeld denkbar. Malen könnte also neben Erling Haaland wirbeln.

Neben dem BVB wird aus der Premier League auch dem FC Liverpool Interesse nachgesagt, EX-PSV-Coach Mark van Bommel würde Malen zudem gerne zum VfL Wolfsburg holen. Dortmund hat allerdings klar die besten Chancen. Berater Raiola weiß, dass die Schwarz-Gelben der perfekte Verein dafür sind, den nächsten Schritt zu machen. Umgekehrt hat er bei Haaland aber auch die Erfahrung machen müssen, dass Dortmund die eigenen Leistungsträger nicht ganz so einfach wieder hergibt. Malen dürfte das Ruhrgebiet also nicht als allzu kurzfristige Durchgangsstation betrachten.

Gewinner und Verlierer: Knipser, Tränen und ein sterbender Schwan © getty 1/23 Die EM-Viertelfinals sind Geschichte, Italien, Spanien, England und Dänemark sind weiter. Wer konnte sich in den vier Partien besonders auszeichnen? Wer enttäuschte, benahm sich daneben oder "glänzte" als Unglücksrabe? Hier sind die Antworten! © getty 2/23 GEWINNER - MARCO VERRATTI (Italien): Steht stellvertretend für das überragende italienische Mittelfeld mit Barella und Jorginho. Verpasste die ersten beiden Turnierspiele verletzungsbedingt, das 1:0 leitete er mit einem schönen Pass ein. © getty 3/23 LORENZO INSIGNE (Italien): Im Herbst seiner Karriere eine der prägenden Spieler der Squadra Azzurra. Der Schlenzer zum 2:0 war allererste Sahne, auch ansonsten Aktivposten und von der belgischen Defensive nur selten zu kontrollieren. © getty 4/23 KEVIN DE BRUYNE (Belgien): Beeindruckend, was der Topstar der Roten Teufel ablieferte, bedenkt man, dass er mit einem Bänderriss im Sprunggelenk in die Partie ging. Immer beteiligt, wenn es gefährlich wurde, zudem zweikampfstark. © getty 5/23 JEREMY DOKU (Belgien): Neben De Bruyne und Lukaku war der Youngster der Dritte im Bunde, der für Unruhe sorgte. Mit seinem enormen Tempo stellte der Rennes-Spieler die betagte Defensive der Italiener vor Probleme und holte den Elfer heraus. © getty 6/23 LUKE SHAW (England): Gemeinsam mit Maguire (ein Tor) nicht nur defensiv stets auf der Höhe, sondern auch im Angriff ungemein aktiv. Nach blasser erster Hälfte bereitete der United-Profi mit der langen Leidensgeschichte zwei Treffer vor. © getty 7/23 JADON SANCHO (England): Es war keine Gala, die der Ex-Dortmunder bei seiner ersten Startelfnominierung aufs Parkett zauberte, doch immerhin durfte er 90 Minuten ran, spielte ordentlich und seine Zukunft ist nicht länger Thema von Spekulationen. © getty 8/23 HARRY KANE (England): Dass Sterling ein steter Gefahrenherd ist, muss nicht mehr erwähnt werden. Stattdessen hat sich der (Noch-)Spurs-Star freigeschwommen und auf seinen Treffer gegen Deutschland einen Doppelpack folgen lassen. © getty 9/23 YANN SOMMER (Schweiz): Erneut zeigte der Gladbach ein ganz starkes Spiel, reagierte in der Verlängerung mehrfach überragend und hielt auch einen Elfmeter. Doch nach dem Triumph gegen Frankreich reichte es dieses Mal nicht. © getty 10/23 THIAGO (Spanien): Aus sportlicher Sicht war der Ex-Münchner erneut kein Faktor, wurde zum dritten Mal spät eingewechselt. Doch mit seinem Trost für den weinenden Vargas hat der Reds-Spieler auch die Herzen der Schweizer Fans erobert. © getty 11/23 THOMAS DELANEY (Dänemark): Sein Tor war bereits der 24. Turniertreffer per Kopf, Allzeitrekord! Viel wichtiger aus Sicht der Dänen war allerdings die frühe Führung sowie die generell hervorragende Vorstellung des Borussen als Chef in der Zentrale. © getty 12/23 PATRIK SCHICK (Tschechien): Mit seiner Direktabnahme erzielte er seinen fünften Turniertreffer (wie CR7), nie traf ein Tscheche häufiger bei einer EM (Baros 2004 auch 5). Der Leverkusener betrieb weiter Eigenwerbung, musste später aber angeschlagen raus. © getty 13/23 VERLIERER - JAN VERTONGHEN (Belgien): Die gesamte belgische Defense enttäuschte, der Kapitän beging mit seinem Ballverlust vor dem 0:1 aber einen Fehler, der das Spiel grundlegend veränderte. Barella war der Nutznießer. © getty 14/23 AXEL WITSEL (Belgien): Steht sinnbildlich für die goldene Generation, die wohl ohne Titel bleiben wird. Enttäuschte gegen Italien sowohl in der Zweikampfführung als auch im Passspiel; wie Nebenmann Tielemans ohne Zugriff aufs Spiel. © getty 15/23 LEONARDO SPINAZZOLA (Italien): Der Linksverteidiger begeisterte erneut mit einer fast perfekten Passquote und einer Rettungstat gegen Lukaku. Dann musste er jedoch unter Tränen vom Platz - die Horrordiagnose: Achillessehnenriss. © getty 16/23 CIRO IMMOBILE (Italien): Sportlich komplett abgemeldet. Leistete sich mehrere technische Unzulänglichkeiten und blieb in den direkten Duellen zweiter Sieger. Für den negativen Höhepunkt sorgte er mit seiner Schauspieleinlage vor dem Führungstreffer. © getty 17/23 KALVIN PHILLIPS (England): In einem starken englischen Kollektiv fiel er deutlich ab, das Spiel lief vollkommen am Leeds-Profi vorbei. Folglich musste er früh für Bellingham weichen. Erhält der BVB-Youngster im Halbfinale eine Startelf-Chance? © getty 18/23 DENIS ZAKARIA (Schweiz): Konnte den gesperrten Xhaka in keinster Weise ersetzen. Albas Schuss zum frühen Rückstand fälschte er ungeschickt ab, eine gute Chance zum Ausgleich ließ er aus. Insgesamt fehlte ihm die Bindung zum Spiel. © getty 19/23 RUBEN VARGAS (Schweiz): Der Unglücksrabe beim tapferen Underdog. Der Augsburger kam früh für den verletzten Embolo ins Spiel und fand lange keine Bindung. Schoss den vierten (und letzten) Schweizer Elfer klar über den Kasten. © getty 20/23 ONDREJ CELUSTKA (Tschechien): Der Sparta-Routinier konnte nicht an seine Leistung gegen die Niederlande anknüpfen, gewann nur 43 Prozent seiner Zweikämpfe und verlieh der tschechischen Defensive überhaupt keine Stabilität. © getty 21/23 ORDNER IN BAKU: Vor dem Spiel wurde dänischen Fans von Ordnern eine Regenbogenfahne entzogen. Der Darstellung, dass die Zuschauer stark alkoholisiert gewesen seien, widersprach der dänische Verband vehement. Die UEFA dementierte ein Verbot der Flagge. © getty 22/23 ANDRIY YARMOLENKO (Ukraine): Die Offensive der Osteuropäer blieb vollkommen blass. Stellvertretend hierfür stand der Kapitän, der kein einziges Mal gefährlich auf den gegnerischen Kasten schoss und stattdessen mit unzähligen Ballverlusten "glänzte". © getty 23/23 MYKOLA MATVIIENKO (Ukraine): Dem jungen Nebenmann Zabarnyi sei ein schwaches Spiel verziehen, doch auch den erfahreneren Kryvtsov und Matviienko gelang es nicht, die Defensive zu stabilisieren. Dabei zauberten die Engländer keineswegs.

Roman Yaremchuk (KAA Gent): Weghorsts Vertretung in Wolfsburg?

Bilanz bei der EM 2021: 5 Einsätze (430 Spielminuten), 2 Tore, 1 Assist

Vertrag bis 2025

Die Ukraine war eine der positiven Überraschungen der EM, bevor gegen England im Viertelfinale (0:4) schließlich die Lichter ausgingen. Vorn überzeugte dabei das Sturmduo Yaremchuk - Yarmolenko. Während Letzterer mit Borussia Dortmund bereits eine Bundesliga-Station hinter sich gebracht hat, soll Yaremchuk nun auf dem Zettel des VfL Wolfsburg gelandet sein. Das berichten italienische Medien.

Nachvollziehbar wäre das allemal: Der 25-Jährige ist kopfballstark und torgefährlich, dazu verfügt er trotz seiner 1,91m über einen guten Antritt. Wenn es für England tatsächlich mal gefährlich wurde, war Yaremchuk immer beteiligt. Auch in Gent, wohin es ihn 2017 von seinem Jugendverein Dynamo Kiew zog, stimmt die Torquote (insgesamt 27 Ligatreffer in den vergangenen beiden Jahren).

Ein Transfer zu den Wölfen erscheint dennoch unwahrscheinlich. Gent dürfte für den Mittelstürmer eine Ablöse jenseits der 20 Millionen Euro aufrufen, und so ganz kann man sich Yaremchuk nicht neben Wout Weghorst vorstellen - beide sind sich einfach zu ähnlich. Eine derartige Ablöse für einen Ersatzstürmer würde Wolfsburg auch nicht bezahlen. Sollte Weghorst Niedersachen allerdings verlassen, wäre der Ukrainer ein idealer Ersatzmann.

Bis es soweit ist, ist ein Transfer Yaremchkuk in die Serie A - der AC Milan soll Interesse haben - allerdings wahrscheinlicher. Oder in die Premier League. Dort sucht West Ham United einen Ersatz für den zu Ajax abgewanderten Sebastian Haller. Und in Andriy Yarmolenko würde bei den Hammers bereits ein alter Bekannter auf Yaremchuk warten.