Kommentar zum EM-Triumph: Italiens Momente werden die Zeit überdauern

Der EM-Sieg der Azzurri macht die vielen Corona-Toten natürlich nicht weniger schlimm und wird die Welt nicht besser machen. Aber der Triumph der "mannschaftlichsten Mannschaft der Geschichte" stiftet Hoffnung und war genau das, was dieses Turnier des schönen Fußballs verdient hat. Ein Kommentar.

Zugegeben, die Versuchung ist groß. Aber man darf auch nicht zu viel hineininterpretieren in diesen Triumph der Azzurri bei der EM. Der Fußball nimmt sich auch so schon viel zu wichtig.

Am Ende hat die Frage, welche Mannschaft da gerade hochverdient ein wichtiges Fußballturnier gewonnen hat, keine Relevanz für die vielen drängenden gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Aber natürlich ist der Fußball, ist der Umgang untereinander und mit den Gegnern, ist die Verarbeitung von Sieg und Niederlage eines Spiels ein Spiegel der Gesellschaft.

Insofern hat die richtige Mannschaft dieses Finale gewonnen. Eine Mannschaft, die im wahrsten Sinne des Wortes zusammengehalten hat, die "mannschaftlichste Mannschaft der Geschichte", wie Leonardo Bonucci vor ein paar Tagen so schön sagte. Eine Mannschaft, die an sich geglaubt hat. Und vielleicht auch an den Text ihrer Hymne ("Lasst uns zusammenrücken, wir sind bereit zu sterben").

© getty Italien hat sich zum Europameister gekrönt.

Italien war Favorit - aber das wusste nur die Mannschaft

Eine Mannschaft, die vor drei Jahren in Trümmern am Boden lag und jetzt den Risorgimentos des Calcio, die Wiedergeburt des italienischen Fußballs feiert. Die Azzurri sind schon als Top-Favorit zur EM gereist. Nur, dass das außer den Spielern und ihren Trainern wirklich niemand wusste.

Die Azzurri waren bei Weitem nicht die talentierteste Mannschaft des Turniers, sie waren auch nicht die talentierteste Mannschaft im Finale. Aber sie waren das best organisierte Team des Turniers. Sie sind eine Mannschaft zum Verlieben, sie machen den Sommer leichter.

Die Azzurri haben sich gemeinsam gefreut, sie haben gemeinsam gelitten. Sie haben sich Trost gespendet und Mut gemacht nach Leonardo Spinazzolas schwerer Verletzung und sie haben auch über sich selbst gelacht und sich selbst aufgezogen, als Ciro Immobile den sterbenden Schwan gegen Belgien mimen musste. Giorgio Chiellinis Lachen und seine Umarmungen werden die Zeit genauso überdauern wie Gianluigi Donnarummas Parade von Bukayo Sakas Elfmeter. Italien hat in den letzten Wochen Europa umarmt.

Hässliche Bilder aus London geschehen UEFA recht

Italien hat tonnenweise schöne Bilder produziert während dieses Turniers des guten Fußballs und der verheerenden Peinlichkeiten der UEFA. Der Verband hat vor Beginn des Finales so noch einmal genau die hässlichen Bilder aus Wembley bekommen, die er verdient. Aber dieses Turnier hat immerhin einen würdigen Sieger erhalten.

Wie gesagt: Man sollte das alles nicht überhöhen. Natürlich wird Italien jetzt nicht endlich seit Jahrzehnten überfällige politische und strukturelle Reformen durchführen, natürlich werden die vielen Corona-Toten und die Folgen der Pandemie nicht weniger schlimm, weil Trainer Roberto Mancini die Nationalmannschaft neu erfunden hat und die Azzurri plötzlich schönen Fußball spielen.

Andersherum würde es in England (und anderswo auf der Welt) leider nicht weniger Rassisten geben, hätten Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka ihre Elfmeter verwandelt; umso wichtiger, dass Fußballer aller Länder und aller Hautfarben sich weiter gegen Diskriminierung jeder Art einsetzen, dass sie weiter knien und weiter Regenbogenbinden tragen.

"Keulenschlag für England": Die Pressestimmen zum EM-Finale © getty 1/21 Die englische Nationalmannschaft erlebt gegen Italien ihr ganz persönliches "Drama dahoam" und fügt ihrer Historie des Scheiterns das nächste "Fiasko" hinzu. Die Squadra Azzurra feiert hingegen "eine großartige Wiedergeburt". Die Presssestimmen. © getty 2/21 ITALIEN - LA REPUBBLICA: "Europa ist unser. Zoff, Riva, Rivera und Mazzola haben ihre würdigen Erben gefunden. Nach 53 Jahren zermürbenden Wartens kehrt Italien endlich auf den Thron Europas zurück." © getty 3/21 GAZZETTA DELLO SPORT: "Italien, wir lieben dich wie verrückt: Wir sind Europameister. Football is coming home.[...] Der Fußball ist auch in Italien zu Hause, einem wunderschönen azurblauen Haus. Wir sind auf dem Dach Europas." © getty 4/21 CORRIERE DELLO SPORT: "Italien ist Europameister! Azurblauer Rausch im Wembley gegen England. Mancini in Tränen. [...] Ein Märchen, der zweite EM-Triumph. Ein verrückter Ritt, nach dem Tiefpunkt der verpassten WM 2018 nun der Triumph in Wembley." © getty 5/21 TUTTOSPORT: "Legendär! Italien ist Europameister! England im Elfmeterschießen besiegt. Die Realität ist noch süßer als die Träume. Das Dunkel von 2018 ohne WM und ohne Hoffnung ist eine weit entfernte Erinnerung." © getty 6/21 ENGLAND - THE GUARDIAN: "Für Southgate mussten es die Elfmeter sein. Seine persönliche Story wurde geprägt von seinem Fehlschuss gegen Deutschland. Nun, nach 120 nervenaufreibenden Minuten kochte es einmal mehr zu einem letzten Nerventest hoch." © getty 7/21 DAILY STAR: "Nicht schon wieder! Ein mutiges England verliert im herzzerreißenden EM-Finale im Elfmeterschießen gegen Italien." © getty 8/21 MIRROR: "Englands zerbrochener Traum. Unerträgliche Schmerzen – die heldenhaften Three Lions verlieren im Elfmeterschießen." © getty 9/21 DAILY MAIL: "Das Land in Tränen, nach dem nächsten Elfmeter-Fiasko." © getty 10/21 THE SUN: "Schon wieder Herzschmerz für die Löwen. Eine Qual, als England im Elfmeterschießen verliert. Aber die Löwen haben uns stolz gemacht." © getty 11/21 BBC: "Es schmerzt für England. Das ist normal. Aber das bleibende Gefühl für England ist Stolz. Von den Spielern und auf die Spieler." © getty 12/21 SPANIEN - AS: "Keulenschlag für England (…). Europa ist blau nach dem von Donnarumma gehaltenen Elfmetern, dem Helden der Nacht." © getty 13/21 MARCA: "Italien verewigt sich in Wembley. Die Azzurra präsentiert ihren eigenen Maracanaço, indem sie England in der Kathedrale des Fußballs schlägt, um die zweite Europameisterschaft ihrer Geschichte zu gewinnen." © getty 14/21 EL PAIS: "Wembley macht Italien keine Angst. Die Azzurra, widerstandsfähig und mit aufgekrempelten Ärmeln, holt ihre zweite Europameisterschaft und lässt ein England scheitern. Der Trainer zerschellt aufs neue in Wembley, wie im Halbfinale 1996." © getty 15/21 PORTUGAL - DIARIO DE NOTICIAS: "Die Hand Donnarummas vollendete die Rückkehr der Bella Italia Mancinis zu den Titeln. Cristiano Ronaldo war der beste Torschütze des europäischen Wettbewerbs." © getty 16/21 FRANKREICH - L'EQUIPE: "55 Jahre nachdem es daheim die einzige Trophäe in die Höhe gestemmt hat, hat England während fast drei Stunden auf eine neue Krönung gehofft, bevor es nach einer unerträglichen Spannung im Elfmeterschießen nachgeben musste." © getty 17/21 LE FIGARO: "53 Jahre nach ihrer ersten Krönung hat La Nazionale am Sonntag die Europameisterschaft auf Kosten Englands gewonnen. Die Belohnung für eine großartige Wiedergeburt." © getty 18/21 ÖSTERREICH - KRONEN ZEITUNG: "Der alte Fußball-König ist tot, es lebe der neue Fußball-König. 19.383 Tage nach dem bislang letzten EM-Gewinn kürte sich mit Giorgio Chiellini, Ciro Immobile und Co. wieder ein italienisches Team zum Europameister." © getty 19/21 KURIER: "Am Ende sollte ein Elfmeterschießen entscheiden. Seit jeher die erklärte Angstdisziplin der Engländer. Und wieder einmal scheiterten die Engländer vom Elfmeterpunkt." © getty 20/21 SCHWEIZ - BLICK: "Es ist ein italienischer Sommer – un'estate italiana! Der EM-Pokal bleibt nicht in London, er geht nach Italien. Die Azzurri siegen im Elfer-Krimi!" © getty 21/21 TAGESANZEIGER: "2017 war die italienische Nationalmannschaft so tief gesunken wie nie. Heute spielt das Team attraktiver denn je und gewinnt den zweiten EM-Titel."

Italien bei der EM: Chiellinis Gedanken bei Pandemie-Opfern

Die Welt wird wegen dieser symbolischen Akte allein nicht besser und gerechter werden.

Italien wird sich nicht ändern, nur weil die Squadra Azzurra plötzlich in ganz Kontinental-Europa als schick gilt und weil wenige Wochen vor ihr schon die in allen Belangen lässige italienische Band Maneskin den ESC gewonnen hat. Es war nur der ESC. Es ist nur Fußball.

Aber Hoffnung machen darf einem das alles schon. Die knienden Fußballer. Manuel Neuers Regenbogenbinde. Die Solidarität der Azzurri mit den Opfern der Pandemie.

Dass Chiellini nicht einmal eine Stunde nach dem Triumph in drei hochemotionalen Tweets all jenen dankte, die "von der Pandemie auf die Knie gezwungen wurden" und die "uns das Leben gerettet haben: die Ärzte" und "euch allen dieses Ergebnis, diesen Sieg, diese Freudentränen" widmete: Das war natürlich maximal pathetisch. Aber vielleicht wirklich genau das, was wir hören wollten und gebraucht haben.