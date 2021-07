EM 2021- Chiellini mit emotionaler Botschaft: "Diese Tränen sind euch gewidmet"

Italiens Kapitän Giorgio Chiellini hat sich nach dem gewonnenen EM-Finale via Instgram zu Wort gemeldet. Den Titel widmete er insbesondere den Menschen, die unter der Corona-Pandemie gelitten haben.

"Danke an euch. An euch alle. Denn in diesem unglaublichen Abenteuer haben wir euch alle mitgenommen", schrieb Chiellini unter ein Bild, was ihn und seine Kollegen bei der Siegerehrung zeigt.

Der 36-Jährige wandte sich mit emotionalen Worten zudem an die vielen Leidtragenden durch die Coronakrise. "Der Schmerz derjenigen, die gelitten haben. Die Nöte derjenigen, die durch die Pandemie in die Knie gezwungen wurden. Der Wunsch, wieder leben zu können. Die Gesichter von Frauen, Männern, alt, jung, Kindern und denen, die unser Leben gerettet haben: die Ärzte. Sie haben uns geschubst. Sie haben uns geholfen. Sie haben mit uns gesungen", bedankte sich Chiellini.

Der zweite EM-Titel in der Geschichte der Squadra Azzurra, die mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen England gewannen, sei "nur ein Teil des Spiels, aber dieses Ergebnis, dieser Sieg, diese Freudentränen sind euch gewidmet", fügte Chiellini an: "Wir haben Geschichte geschrieben!"

Im vergangenen Jahr war Italien und dort besonders die Region rund um Bergamo mit über 100.000 Corona-Toten eines der am schwersten vom Virus betroffenen Gebiete in Europa.

Weitere Bilder auf dem Account des Verteidigers von Juventus Turin zeigen ihn mit dem EM-Pokal im Mannschaftsbus und schließlich wie er die Nacht mit dem Pokal im Hotelbett verbracht hat.