EM 2021: Jose Mourinho adelt Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Kyle Walker

Jose Mourinho hat für die Leistungen eines Abwehrtrios bei der EM 2021 nichts außer Bewunderung übrig. Das sagt der Portugiese.

Mourinho hat Italiens Kapitän Giorgio Chiellini für dessen taktisches Foul an Bukayo Saka im EM-Finale gegen England (3:2 i.E.) gelobt. "Was Chiellini mit Saka gemacht hat, sagt eigentlich alles. Er hat seinen einzigen Fehler im Spiel gemacht, er hat die Kurve an der Seitenlinie verloren. Saka war weg, und er dachte sich nur: Du gehst nirgendwo hin, du bleibst hier, dein Shirt gehört mir", sagte Mourinho bei TalkSport.

Saka hatte sich kurz vor Ende der regulären Spielzeit an der Außenlinie gegen Chiellini durchgesetzt und wäre frei in Richtung Tor unterwegs gewesen. Chiellini griff Saka daraufhin am Trikot und hielt ihn fest. Dafür sah Chiellini zwar die Gelbe Karte, doch die gefährliche Situation wurde entschärft. Eine Rote Karte kam aufgrund der Feldposition und des Weges zum Tor nicht infrage.

Für Mourinho zeige diese Aktion Chiellinis ganze Klasse. "Er weiß, was er macht. Er ist ein Topverteidiger und ein cleverer Typ", so der Portugiese, für den das Tandem aus Chiellini und Leonardo Bonucci etwas ganz Besonderes sei. "Vor ein paar Jahren habe ich mit Manchester United gegen Juventus Turin gespielt, und nach dem Spiel dachte ich nur: 'Diese zwei Jungs sollten zur Universität gehen und Vorlesungen darüber halten, wie man verteidigt'", lobt Mourinho.

Besonders beeindruckend sei laut dem 58-Jährigen, dass sie trotz des inzwischen höheren Alters immer noch diese Qualitäten zeigen könnten. "Chiellini kann es vermutlich nicht mehr alle drei Tage abrufen, manchmal braucht er eine Pause oder es kommt eine kleine Verletzung wie zu Beginn des Turniers. Aber sie sind beide immer noch auf dem höchsten Level unterwegs", meint der neue Trainer der AS Rom, der beide in der kommenden Saison wieder aus nächster Nähe bewundern darf.

"Keulenschlag für England": Die Pressestimmen zum EM-Finale © getty 1/21 Die englische Nationalmannschaft erlebt gegen Italien ihr ganz persönliches "Drama dahoam" und fügt ihrer Historie des Scheiterns das nächste "Fiasko" hinzu. Die Squadra Azzurra feiert hingegen "eine großartige Wiedergeburt". Die Presssestimmen. © getty 2/21 ITALIEN - LA REPUBBLICA: "Europa ist unser. Zoff, Riva, Rivera und Mazzola haben ihre würdigen Erben gefunden. Nach 53 Jahren zermürbenden Wartens kehrt Italien endlich auf den Thron Europas zurück." © getty 3/21 GAZZETTA DELLO SPORT: "Italien, wir lieben dich wie verrückt: Wir sind Europameister. Football is coming home.[...] Der Fußball ist auch in Italien zu Hause, einem wunderschönen azurblauen Haus. Wir sind auf dem Dach Europas." © getty 4/21 CORRIERE DELLO SPORT: "Italien ist Europameister! Azurblauer Rausch im Wembley gegen England. Mancini in Tränen. [...] Ein Märchen, der zweite EM-Triumph. Ein verrückter Ritt, nach dem Tiefpunkt der verpassten WM 2018 nun der Triumph in Wembley." © getty 5/21 TUTTOSPORT: "Legendär! Italien ist Europameister! England im Elfmeterschießen besiegt. Die Realität ist noch süßer als die Träume. Das Dunkel von 2018 ohne WM und ohne Hoffnung ist eine weit entfernte Erinnerung." © getty 6/21 ENGLAND - THE GUARDIAN: "Für Southgate mussten es die Elfmeter sein. Seine persönliche Story wurde geprägt von seinem Fehlschuss gegen Deutschland. Nun, nach 120 nervenaufreibenden Minuten kochte es einmal mehr zu einem letzten Nerventest hoch." © getty 7/21 DAILY STAR: "Nicht schon wieder! Ein mutiges England verliert im herzzerreißenden EM-Finale im Elfmeterschießen gegen Italien." © getty 8/21 MIRROR: "Englands zerbrochener Traum. Unerträgliche Schmerzen – die heldenhaften Three Lions verlieren im Elfmeterschießen." © getty 9/21 DAILY MAIL: "Das Land in Tränen, nach dem nächsten Elfmeter-Fiasko." © getty 10/21 THE SUN: "Schon wieder Herzschmerz für die Löwen. Eine Qual, als England im Elfmeterschießen verliert. Aber die Löwen haben uns stolz gemacht." © getty 11/21 BBC: "Es schmerzt für England. Das ist normal. Aber das bleibende Gefühl für England ist Stolz. Von den Spielern und auf die Spieler." © getty 12/21 SPANIEN - AS: "Keulenschlag für England (…). Europa ist blau nach dem von Donnarumma gehaltenen Elfmetern, dem Helden der Nacht." © getty 13/21 MARCA: "Italien verewigt sich in Wembley. Die Azzurra präsentiert ihren eigenen Maracanaço, indem sie England in der Kathedrale des Fußballs schlägt, um die zweite Europameisterschaft ihrer Geschichte zu gewinnen." © getty 14/21 EL PAIS: "Wembley macht Italien keine Angst. Die Azzurra, widerstandsfähig und mit aufgekrempelten Ärmeln, holt ihre zweite Europameisterschaft und lässt ein England scheitern. Der Trainer zerschellt aufs neue in Wembley, wie im Halbfinale 1996." © getty 15/21 PORTUGAL - DIARIO DE NOTICIAS: "Die Hand Donnarummas vollendete die Rückkehr der Bella Italia Mancinis zu den Titeln. Cristiano Ronaldo war der beste Torschütze des europäischen Wettbewerbs." © getty 16/21 FRANKREICH - L'EQUIPE: "55 Jahre nachdem es daheim die einzige Trophäe in die Höhe gestemmt hat, hat England während fast drei Stunden auf eine neue Krönung gehofft, bevor es nach einer unerträglichen Spannung im Elfmeterschießen nachgeben musste." © getty 17/21 LE FIGARO: "53 Jahre nach ihrer ersten Krönung hat La Nazionale am Sonntag die Europameisterschaft auf Kosten Englands gewonnen. Die Belohnung für eine großartige Wiedergeburt." © getty 18/21 ÖSTERREICH - KRONEN ZEITUNG: "Der alte Fußball-König ist tot, es lebe der neue Fußball-König. 19.383 Tage nach dem bislang letzten EM-Gewinn kürte sich mit Giorgio Chiellini, Ciro Immobile und Co. wieder ein italienisches Team zum Europameister." © getty 19/21 KURIER: "Am Ende sollte ein Elfmeterschießen entscheiden. Seit jeher die erklärte Angstdisziplin der Engländer. Und wieder einmal scheiterten die Engländer vom Elfmeterpunkt." © getty 20/21 SCHWEIZ - BLICK: "Es ist ein italienischer Sommer – un'estate italiana! Der EM-Pokal bleibt nicht in London, er geht nach Italien. Die Azzurri siegen im Elfer-Krimi!" © getty 21/21 TAGESANZEIGER: "2017 war die italienische Nationalmannschaft so tief gesunken wie nie. Heute spielt das Team attraktiver denn je und gewinnt den zweiten EM-Titel."

Mourinho adelt Walker: "Ein absolutes Tier"

Doch nicht nur die beiden italienischen Verteidiger-Veteranen haben Mourinho bei der EM überzeugt. "Mein Spieler des Turniers war Kyle Walker", findet Mourinho mit Blick auf den englischen Verteidiger.

"Von der ersten Minute des Turniers bis zu dem Moment, als er im Finale den Platz verlassen hat, war er phänomenal. Wenn ich einen Spieler als Tier bezeichne, dann ist es das größte Kompliment, das ich einem Spieler geben kann. Und Kyle Walker ist ein absolutes Tier", adelt "Mou" den Abwehrspieler von Manchester City.