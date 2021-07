EM 2021 heute live, Halbfinale: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Die Viertelfinals sind alle gespielt, die Halbfinals bei der EM 2021 stehen fest. Wir verraten Euch in diesem Artikel, welche Ansetzungen heute ausgetragen werden und wie Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach zweitägiger Pause geht die EM 2021 heute Abend in die nächste Runde. Das erste Halbfinale der diesjährigen Europameisterschaft steht an. Welche Nationen dabei aufeinander treffen, erfahrt Ihr hier.

EM 2021 heute live, Halbfinale: Spiele und Ansetzungen

Am heutigen Abend steht nur ein Spiel an. Die Halbfinals werden genau wie das Finale bei der EM als einziges Spiel an einem Tag ausgetragen. Im Viertelfinale waren noch zwei Spiele an einem Tag gespielt worden.

Im ersten Halbfinale heute Abend trifft Italien auf Spanien. Die Partie soll um 21 Uhr angepfiffen werden. Austragungsort ist das Wembley Stadium in der englischen Hauptstadt London-

EM 2021 heute live: Das heutige Halbfinale

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort 6.7.2021 21 Uhr Italien Spanien London

EM 2021 heute live, Halbfinale: Übertragung im TV und Livestream

Auch im Halbfinale habt Ihr mehrere Möglichkeiten, um das Spiel live zu verfolgen. Wir stellen Euch alle Optionen vor.

EM 2021: Halbfinale heute live im TV

Das Spiel zwischen Italien und Spanien wird live im Free-TV übertragen. Das ZDF und die ARD wechseln sich mit den Übertragungen ab, das erste der beiden Halbfinals zeigt heute Abend die ARD. Ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung im Ersten.

Außerdem live mit dabei ist MagentaTV. Der TV-Sender der Telekom überträgt alle Spiele der EM live und in voller Länge - also natürlich auch beide Halbfinals sowie das Finale.

EM 2021: Halbfinale heute im Livestream

Ihr könnt das heutige Halbfinale auch im Livestream verfolgen. Sowohl die ARD als auch MagentaTV bieten einen Livestream ihrer Übertragung an.

Der Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders ist dabei kostenlos. Diesen könnt Ihr hier abrufen. Um den Livestream von MagentaTV sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

EM 2021 heute live: Die Halbfinale-Highlights auf DAZN sehen

Wenn Ihr die Highlights der Partie im Anschluss sehen wollt, seid Ihr bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt die Highlights aller EM-Partien nur 60 Minuten nach dem Abpfiff.

EM 2021 heute live, Halbfinale heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt das heutige Halbfinalspiel nicht live im TV oder Livestream verfolgen? Dann bietet unser Liveticker vielleicht eine gute Alternative für Euch!

Hier geht's zum Liveticker von Italien gegen Spanien.

EM 2021: Viertelfinale - Der Weg in der K.o.-Runde