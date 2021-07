Die Europameisterschaft geht heute mit dem Finale zwischen Italien gegen England zu Ende. Wir verraten Euch, wie und wo Ihr das Spiel heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

Was am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei begann, geht am heutigen Sonntag, 11. Juli, in seien letzten Akt. Im Finale der Europameisterschaft stehen sich Italien und England gegenüber. Das Spiel wird um 21 Uhr im Wembley Stadium in London angepfiffen.

Italien gegen England verspricht ein Fußballfest zu werden! Die Italiener gehen nach den bisher gezeigten Leistungen im Turnierverlauf als Favorit in das Finale. Im Halbfinale benötigte die Squadra Azzurra gegen Spanien allerdings ein Elfmeterschießen, um ins Finale einzuziehen. In diesem hat das Team von Trainer Roberto Mancini die Chance, den ersten Titel bei einer Großveranstaltung seit der WM 2006 zu holen und zum zweiten mal nach 1968 Europameister zu werden.

Noch viel länger wartet England auf einen Titel. Der letzte wurde 1966 bei der WM im eigenen Land geholt. Bis ins Halbfinale zeigten sich die Three Lions vor allem stark in der Defensive, kassierten bis dahin kein Gegentor. Beim 2:1-Sieg im Halbfinale gegen Dänemark benötigte der Deutschland-Bezwinger im Achtelfinale dann ein Eigentor und einen fragwürdigen Elfmeter, um den Finaleinzug perfekt zu machen.

EM 2021 Finale, Übertragung: Italien vs. England live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen

Bei der diesjährigen EM wurden die meisten Spiele live im Free-TV und im kostenlosen Livestream von den beiden öffentlich rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Auch das Finale ist heute im frei empfangbaren Fernsehen live zu sehen.

Gar alle bisherigen 50 EM-Spiele zeigte MagentaTV im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Der TV-Sender der Telekom berichtet auch vom heutigen Finale live.

EM 2021 Finale, Übertragung: Italien vs. England live im Free-TV sehen

Das EM-Finale zwischen Italien und England zeigt heute das ZDF live im Free-TV. Darauf verständigten sich die beiden öffentlich-rechtlichen Rechteinhaber.

Die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und den beiden Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer beginnt um 20.15 Uhr. Kommentator des Spiels ist Oliver Schmidt, er wird unterstützt von Co-Kommentator Sandro Wagner.

EM 2021 Finale, Übertragung: Italien vs. England live im kostenlosen Livestream sehen

Ihr könnt das Spiel auch im Livestream verfolgen - ebenfalls kostenlos. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream seiner TV-Übertragung an.

Nach dem Download der App "ZDFmediathek" (Download im Play Store, Download im App Store) könnt Ihr das Finale auch auf verschiedenen Endgeräten live sehen.

EM 2021, Finale: Italien vs. England heute im Liveticker verfolgen

Auf jeden Fall ist der Liveticker von SPOX zum EM-Finale. Schaut rein und erfahrt zeitnah, was sich im Wembley Stadium abspielt.

Hier geht's zum Liveticker: Italien vs. England.

EM 2021, Finale: Italien vs. England - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, Insigne - Immobile

Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, Insigne - Immobile England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane

EM 2021, Finale Italien vs. England - Highlights auf DAZN sehen

Ihr wollt die Highlights des Spiels nur eine Stunde nach Abpfiff sehen? Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst hat von jedem EM-Spiel 60 Minuten nach Spielende die Highlights parat.

Italien vs. England: Spiele gegeneinander bei Großereignissen

Alle vier Duelle bei Großereignissen konnten die Italiener für sich entscheiden. Das bisher letzte Aufeinandertreffen kam bei der WM 2014 zustande. Damals siegte die Squadra Azzurra mit 2:1 in der Gruppenphase.