Doktor Drecksarbeiter: Giorgio Chiellini als Stütze des "neuen Italien"

Trotz seiner 36 Jahre ist Giorgio Chiellini aus der italienischen Elf nicht wegzudenken und soll die Azzurri nun zum EM-Titel führen. Der Routinier tanzt aus der Reihe und erinnert an die grundlegenden Dinge des Fußballs - dabei hat er noch nicht mal einen neuen Vertrag.

Roberto Mancini formte Italien zu beeindruckenden Kollektiv, bot Akteuren wie Nicolo Barella oder Leonardo Spinazzola eine neue Bühne. Der 56-Jährige verpasste der Auswahl mit Spielern wie Federico Chiesa oder Manuel Locatelli einen jüngeren und technisch versierteren Anstrich und setzt auf vertikalen Offensivfußball statt destruktiver Herangehensweise.

Die Stütze der Mannschaft bildet jedoch ein altbekannter Routinier. Einer, der irgendwie so gar nicht zum "neuen Italien" von Mancini zu passen scheint. Einer, der (nicht nur für die italienischen) Grundtugenden des Fußballs steht: Giorgio Chiellini.

Der 36-jährige Mannschaftskapitän hat schon ziemlich alles erlebt und soll seine Nation zum ersten EM-Titel seit 1968 führen. Er ist nahezu unverzichtbar.

Technisch ist Chiellini im Vergleich zu seinen Teamkollegen weniger begabt. Der älteste Feldspieler, der jemals für Italien bei einem Großturnier zum Einsatz kam, steht vielmehr für "Drecksarbeit", harten und bedingungslosen Einsatz, die Verhinderung einer Torchance feiert er wie einen eigenen Torerfolg.

Pressestimmen: "Die beinharten Brüder kommen" © getty 1/17 Italien hat sich nach einer hochklassigen Schlacht im Elfmeterschießen gegen Spanien durchgesetzt und das Finale der EM 2021 erreicht. Während die italienische Presse feiert, warnen die Briten vor beinharten Brüdern. Die Pressestimmen zum Halbfinale. © getty 2/17 Spanien - MARCA: "Spanien weint mit Würde. Beim grausamsten Abschied der vergangenen Jahre bleibt Spanien ohne EM-Titel. Verfluchte Elfmeter - Spanien ist nach einem tollen Spiel gegen Italien aus dem Finale im Elfmeterschießen raus." © getty 3/17 EL PAIS: "Spanien fliegt aus der EM nachdem es in einem rasanten Spiel im Elfmeterschießen gegen Italien gefallen ist." © getty 4/17 AS: "Höchststrafe für Spanien! Italien steht nach den Fehlschüssen von Olmo und Morata im Finale. La Roja macht ein grandioses Spiel, aber es fehlt an Zielsicherheit." © getty 5/17 EL MUNDO: "Spanien stirbt ehrenhaft in Wembley." © getty 6/17 SPORT: "Spanien fällt gegen Italien im Elfmeterschießen" © getty 7/17 MUNDO DEPORTIVO: “Luis Enrique bringt La Roja den Stolz zurück. Das Elfmeterschießen verweigert Spanien das EM-Finale.” © getty 8/17 Italien - GAZZETTA DELLO SPORT: "Italien, du bist im Finale! Spanien im Elfmeterschießen gezähmt, eine endlose blaue Geschichte." © getty 9/17 TUTTOSPORT: "Im Finale! Italien eliminiert Spanien: Morata trifft und verrät dann Luis Enrique." © getty 10/17 CORRIERE DELLA SERA: "Gott ist ein Italiener. Der Himmel hat uns geholfen, denn die Spanier haben besser als wir gespielt. Erstmals seit beginn dieser EM haben wir den Gegnern unser Spiel nicht aufzwingen können." © getty 11/17 CORRIERE DELLA SERA: "Italien, Fiesta Final. Donnarumma hypnotisiert Morata, der den Elfmeter verschießt. Die Göttin Fortuna mag Mancini. Spanien hat besser gespielt, ist als solidere Mannschaft aufgetreten." © getty 12/17 England - THE SUN: “Pass auf, England! Die beinharten Brüder kommen und sie machen keine Gefangenen. Chiellini und Bonucci haben Kane kompromisslos im Visier, nachdem sich Italien auf dramatische Weise einen Platz im EM-Finale am Sonntag gesichert hat” © getty 13/17 THE GUARDIAN: “Am Ende lief alles auf einen Schuss hinaus. Ein Schuss, um Italien ins Finale zu bringen. Ein Schuss, um die Jahre der Unzulänglichkeiten auszulöschen, ein Schuss, um die Sehnsucht einer Nation zu stillen, ein Schuss für alles.” © getty 14/17 HET LAATSTE NIEUWS: "Dieser lateinische Klassiker ist einer für die EM-Geschichte. Die spanische Armada dominierte, Titelkandidat Italien winselte sich unter spanischem Ballbesitz zum Elfmeterschießen. Im Leben muss man doch einmal Glück haben ..." © getty 15/17 DE STANDAARD: "Schwache Italiener entkommen nach einem Penalty-Thriller. Ein Fußballspiel dauert 120 Minuten und am Ende gewinnen die Italiener im Elfmeterschießen. Gibt es den Fußballgott wirklich nicht?" © getty 16/17 NRC: "Die italienische Renaissance von Mancini geht weiter. Mit spielerischem Fußball und erfahrenen Führungsspielern erreichte Italien das Finale. Nationaltrainer Roberto Mancini führte ein neues System ein und den Umschwung." © getty 17/17 ALGEMEEN DAGBLAD: "Direkt nach der Entscheidung im Elfmeterschießen fegte der Lärm wie ein Tornado über die Tribünen von Wembley. Jorginho war beim entscheidenden Elfmeterschuss so kalt wie ein Frosch."

Giorgio Chiellini als Ausnahme in Mancinis Stil

Doch es sind genau diese Eigenschaften, die Mancini dazu bewegen, in der Defensive auf Bewährtes zu setzen. Gemeinsam mit Nebenmann Leonardo Bonucci (34), den Chiellini laut eigener Aussage besser kennt als seine eigene Ehefrau, zählt Chiellini zu den Senatoren in einer weitestgehend unerfahrenen Truppe. Als die "aktuell besten Innenverteidiger weltweit" bezeichnete beispielsweise Bastian Schweinsteiger das italienische Abwehr-Duo jüngst. Keine sehr steile These.

Wie wichtig Chiellini ist, zeigte sich im letzten Gruppenspiel gegen Wales und im Achtelfinale gegen Österreich, in denen der Kapitän verletzt fehlte. Vor allem gegen Österreich präsentieren sich die Italiener defensiv wackelig.

Im Viertelfinale gegen Belgien nahm "Gigant Chiellini" (italienische Zeitung Libero) Sturmtank Romelu Lukaku aus dem Spiel, gegen Spanien gewann er alle seine Zweikämpfe und überzeugte mit einer starken Passquote (83,6 Prozent).

Chiellini: "... dann hört der Fußballer auf"

Neben seiner sportlichen Bedeutung agiert Chiellini, der 2017 an der Turiner Universität mit seiner Arbeit "Das Businessmodell von Juventus Turin im internationalen Leistungsvergleich" seinen Doktortitel mit Auszeichnung erwarb, stets als Motivator, Antreiber, Stehaufmännchen und fairer Sportsmann, der nie den Sinn für das Spiel und den Respekt verliert. Auch in seriösesten Augenblicken trägt er stets ein Lächeln auf den Lippen.

Beim Münzwurf vor dem Elfmeterschießen gegen Spanien sprühte Chiellini nur so vor Lockerheit, war wenige Augenblicke vor den entscheidenden Zügen der Partie sogar zu Scherzen aufgelegt und liebkoste nach der gewonnenen Platz- und Startwahl noch seinen Gegenüber Jordi Alba.

Auch im größten Moment des Triumphes vergisst Chiellini die Grundtugenden nicht. Während sich nach dem entscheidenden Elfmeter von Jorginho seine Teamkollegen auf den Weg zum Matchwinner machten, nahm er zunächst Manuel Locatelli, der den ersten Versuch vom Punkt vergab, lange und fest in den Arm.

So leidenschaftlich und eisenhart Chiellini auf dem Platz ist, so bescheiden ist er im Privatleben. An erster Stelle steht für Chiellini die Familie. "Dort, wo meine Frau und meine Tochter sind, hört der Fußballer auf und Giorgio kann sich an den schönen und realen Dingen des Lebens erfreuen", sagte er einst dem Schweizer Blick.

Netzreaktionen: "Chiellinis Puls ist inzwischen beinahe zweistellig" © getty 1/25 In einem packenden Halbfinal-Spiel hat sich Italien nach Elfmeterschießen gegen Spanien durchgesetzt und für das Finale der EM qualifiziert. So reagierte das Netz auf dieses verrückte Spiel. © Twitter 2/25 Italienische Nationalmannschaft © Twitter 3/25 © Twitter 4/25 © Twitter 5/25 Robby Hunke (Kommentator) © Twitter 6/25 © Twitter 7/25 Tobias Escher (Spielverlagerung) © Twitter 8/25 © Twitter 9/25 © Twitter 10/25 © Twitter 11/25 Martin Schneider (Süddeutsche Zeitung) © Twitter 12/25 Günter Klein (Münchener Merkur) © Twitter 13/25 Jörg Heinrich (TZ München) © Twitter 14/25 © Twitter 15/25 © Twitter 16/25 FUMS © Twitter 17/25 © Twitter 18/25 © Twitter 19/25 © Twitter 20/25 © Twitter 21/25 Gary Lineker © Twitter 22/25 Patrick Strasser (RND) © Twitter 23/25 © Twitter 24/25 © Twitter 25/25

Stütze trotz Umbruch: Chiellinis Signal an Juventus

Bevor sich Chiellini besagten Dingen widmet, soll er die Azzurri am kommenden Sonntag im EM-Endspiel zum nächsten und größten Triumph führen. Wie es sportlich anschließend für ihn weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Chiellinis Vertrag bei Juventus Turin lief zum 30. Juni aus, folglich ist der Linksfuß aktuell vereins- und vertragslos. Chiellinis Leistungen dürften allerdings auch den Verantwortlichen der Alten Dame nicht verborgen geblieben sein.

In der vergangenen Spielzeit hatte die Vereinsikone (seit 2005 bei Juve) mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und galt aufgrund seines Alters nicht mehr als unumstritten. Ex-Coach Andrea Pirlo sollte einen Umbruch einleiten, setzte im Zentrum auf den 21-jährigen Matthijs de Ligt als Nebenmann für Bonucci. Pirlos Mission scheiterte bekanntlich.

Italienischen Medienberichten zufolge liebäugelte Chiellini bereits mit einem Wechsel in die MLS. Mit der Rückkehr von Massimiliano Allegri, mit dem Chiellini zwischen 2014 und 2019 fünf Ligatitel in Serie feierte, könnte sich das Blatt nun wenden. Der 53-Jährige soll sich für eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr eingesetzt haben und in Zukunft wieder auf das erfahrene Duo Chiellini-Bonucci (325 gemeinsame Pflichtspiele) setzen wollen.

Dass Chiellini trotz angestrebtem Umbruch eine wichtige Rolle spielen kann, hat er bereits eindrucksvoll bewiesen.