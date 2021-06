Die Europameisterschaft 2021 steht vor der Tür. Wer zeigt / überträgt eigentlich das Turnier? SPOX beantwortet für Euch diese Frage.

Die paneuropäische Europameisterschaft, die nach der coronabedingten Absage mit einem Jahr Verspätung stattfindet, geht am kommenden Freitag, den 11. Juni, los. 24 Nationalmannschaften kämpfen in sechs Vierer-Gruppen um den Europameistertitel, der am 11. Juli im Londoner Wembley Stadium ermittelt wird.

Wer zeigt / überträgt EM 2021 live im TV und Livestream?

Gleich mehrere Anbieter haben sich die Übertragungsrechte für die EM gesichert. Die gute Nachricht zuerst: Den Großteil der Spiele könnt Ihr im Free-TV verfolgen. Genauer gesagt sind es 41 von insgesamt 51 Partien, die Fußballfans im Free-TV sowohl beim ZDF als auch in der ARD (beide bieten außerdem kostenlose Livestreams an) sehen können. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die K.o.-Spiele seht Ihr also im Free-TV.

Die zehn Begegnungen, um die sich nicht das ZDF oder die ARD kümmert, sind allesamt Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung.

Natürlich wird es aber eine Möglichkeit geben, auch diese zehn Spiele live und in voller Länge mitzuverfolgen. Dafür braucht Ihr ein MagentaTV-Abo. Dieses kostet Euch pro Monat 10 Euro. Vor Abschluss eines Abos könnt Ihr noch darüber entscheiden, welche Mindestvertragslaufzeit Ihr nehmen wollt.

Zur Auswahl stehen entweder ein Monat oder zwei Jahre. Solltet Ihr Euch für Letzteres entscheiden, bekommt Ihr die ersten drei Monate MagentaTV gratis.

EM 2021: Die Highlights bei DAZN

DAZN zeigt nach jeder Partie die Highlights auf der Plattform. Der Streamingdienst besitzt auch die Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Champions League in der kommenden Saison.

Der Abopreis liegt bei 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr. Dies wird sich ab dem 6. Juli ändern. Dann fallen nämlich für Neu-Kunden 14,99 Euro je Monat und 149,99 Euro pro Jahr an. Für die Bestandskunden gilt dies ab dem 6. August.

EM 2021: Die Spielstätten im Überblick

Die EM 2021 ist die erste paneuropäische. In insgesamt elf Ländern werden die Partien ausgetragen. Mit der Münchner Allianz Arena dient auch ein deutsches Stadion bei der EM als Spielstätte. Dort wird die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw vor bis zu 14.000 Zuschauern ihre drei Gruppenspiele absolvieren.

Spielort Stadion Spiele Plätze London Wembley Stadion 3 GS, 2 AF, 2 HF, Finale 90.000 Rom Olympiastadion Rom 3 GS, 1 VF 72.698 Baku Nationalstadion Baku 3 GS, 1 VF 69.870 München Allianz Arena 3 GS, 1 VF 69.344 St. Petersburg Krestowski-Stadion 6 GS, 1 VF 68.134 Budapest Neues Nationalstadion 3 GS, 1 AF 65.000 Bukarest Arena Nationala 3 GS, 1 AF 55.600 Amsterdam Johan-Cruyff-Arena 3 GS, 1 AF 54.990 Glasgow Hampden Park 3 GS, 1 AF 51.886 Sevilla Olympiastadion Sevilla 3 GS, 1 AF 57.619 Kopenhagen Telia Parken 3 GS, 1 AF 38.065

© getty Portugal gewann die EM 2016.

EM 2021: Die Gruppen im Überblick

Wie bei der vergangenen Europameisterschaft 2016 nehmen auch in diesem Jahr 24 Nationen teil. Das DFB-Team kämpft dabei in der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, den amtierenden Europameister Portugal und Ungarn ums Weiterkommen.