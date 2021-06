Rekordtrainer mit bemerkenswertem Weg und fehlender Akzeptanz: Schweiz-Coach Vladimir Petkovic im Porträt

Vladimir Petkovic steht mit der Schweiz in seinem dritten großen Turnier in Folge im Achtelfinale (Frankreich vs. Schweiz, 21 Uhr im LIVETICKER). Bei den Eidgenossen ist der 57-Jährige allerdings auch nach sieben Jahren nicht everybody's darling.

2016, 2018 und nun auch 2021: Vladimir Petkovic führte die Schweizer nach den letzten Europa- und Weltmeisterschaften auch in seinem dritten Großturnier an der Seitenlinie ins Achtelfinale.

Seit seiner Amtsübernahme von Ottmar Hitzfeld im Sommer 2014 hat der 57-Jährige damit vorzeigbare Erfolge vorzuweisen. Der ehemalige Bayern-Coach führte die Schweizer zwar bei der WM 2014 ebenfalls in die Runde der letzten 16, scheiterte jedoch 2010 in der Gruppenphase und bei der EM 2012 bereits in der Qualifikation.

Zudem ist Petkovic mit einem Punktedurchschnitt von 1,80 aus bislang 76 Länderspielen der erfolgreichste Nationaltrainer der Schweizer Verbandshistorie, während Hitzfeld auf 1,77 Punkte kommt.

Gegen Frankreich könnte Petkovic noch mehr Geschichte schreiben. Gelingt seiner Elf in der Runde der letzten 16 gegen den Turnier-Mitfavoriten die Sensation, stünde die Nati erstmals in einem EM-Viertelfinale.

Trotz der blanken Zahlen sucht der gebürtige Jugoslawe bei den Schweizern allerdings vergeblich nach Akzeptanz und man wird das Gefühl nicht los, dass sich dies selbst im Falle eines historischen Weiterkommens nicht ändern würde.

Seit seinem ersten Tag steht Petkovic unter Beobachtung. Die Gründe hierfür sind allerdings weniger sportlicher Natur.

Petkovics erfolglose Suche nach Anerkennung

"Vladimir ist ein höflicher und intelligenter Mensch", beschreibt ihn Lazio-Sportdirektor Igli Tare, der Petkovic 2012 als Cheftrainer für die Römer holte, im Gespräch mit SPOX und Goal: "Gleichzeitig ist er ist sehr ruhig und zurückhaltend."

Ebenjene Zurückhaltung wurde Petkovic in der Vergangenheit vor allem mit Blick auf seine Medienpräsenz bei der Bewertung zum Verhängnis. Zu unnahbar sei er in seinen Auftritten, zu wortkarg in seinen Aussagen. Der Schweizer Blick titelte hinsichtlich der fehlenden Einblicke in Petkovics Privatsphäre einst: "Vlado, mach das Fenster auf!".

Dabei scheint seine Punkteausbeute nicht von großer Bedeutung zu sein. Petkovic sieht sich stets den Vergleichen mit seinen allseits beliebten Vorgängern Hitzfeld und Jakob "Köbi" Kuhn ausgesetzt.

Vergleiche mit Hitzfeld seien zwar legitim, allerdings "nur auf der Nationalmannschaftsebene. Auf Klubebene ist das nicht möglich. Hitzfeld ist eine Legende, das kann man nicht vergleichen", ergänzt Tare.

Als Xherdan Shaqiri 2019 aufgrund von Motivationsproblemen von einer Länderspielreise absah und Nati-Liebling Valon Behrami zurücktrat, weil er sich von Petkovic ausgemustert fühlte, war der Trainer stets das erste und einzige Zielobjekt der medialen Kritik.

"Es ist normal, dass die Fans immer mehr verlangen, wenn ein Trainer so lange im Amt ist", betont Tare, springt Petkovic jedoch zur Seite: "Man darf ihn aber ausschließlich an den Ergebnissen messen - und die waren für Schweizer Verhältnisse bislang sehr gut." Jeder Trainer habe "seine Art und Weise des Umgangs mit der Öffentlichkeit. Wenn es hart auf hart kommt, muss er sich natürlich als Protagonisten darstellen. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Kommunikation mit der Mannschaft stimmt."

© getty Vladimir Petkovic trifft mit der Schweiz im EM-Achtelfinale auf Weltmeister Frankreich.

"Wird nicht bezahlt, um gutes Deutsch zu sprechen"

Es sind nicht nur die Auftritte in der Öffentlichkeit, die zahlreichen Anhängern missfallen, gerade der deutschsprachige Teil der Schweiz kritisiert Petkovics unverkennbaren Balkanakzent.

"Ich habe schon gemerkt, dass es ­einige Leute stört, dass ich nicht perfekt Deutsch spreche. Gerade in den Leserkommentaren. Aber solche Leute sind rassistisch mit sich selbst und haben vielleicht keine gute Erziehung genossen", sagte Petkovic, der Ende der 1980er-Jahre in die Schweiz kam und vor allem im italienischsprachigen Teil der Alpenrepublik lebte, einst im Gespräch mit dem Blick. Dabei spricht der frühere Mittelfeldspieler neben Kroatisch, seiner Muttersprache, auch Italienisch, Französisch, Deutsch sowie ein wenig Russisch und Spanisch.

"Er wird nicht bezahlt, um gutes Deutsch zu sprechen, sondern um ein guter Trainer zu sein", betont Tare. Ohnehin sei das Vertrauen des Verbandes und der Mannschaft wesentlich wichtiger. "Wenn man sieben Jahre Trainer der Schweiz ist, zeigt es, dass das Vertrauen da ist", erklärt der 47-Jährige, der einst für den Karlsruher SC und den 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga spielte: "Er hat sich für alle großen Turniere qualifiziert, er steht also nicht umsonst an der Seitenlinie."

"Sobald ich einen Neuen habe, muss der Jugoslawe weg"

Die Beziehung zwischen Petkovic und er Schweiz ist eine, die schon mit seinen ersten Schritten auf Schweizer Boden von zahlreichen Hindernissen geprägt war. Sein Pfad zum Nationaltrainer gleicht einer Achterbahnfahrt, auf der Petkovic ungewöhnliche Umwege nahm.

In St. Gallen erhielt der frühere Offensivspieler einst nach einem Probetraining aufgrund von großer Konkurrenz keinen Vertrag, beim FC Chur war der Verbandspräsident mit der Verpflichtung des Rechtsfußes alles andere als begeistert.

"Sobald ich einen Neuen habe, muss der Jugoslawe weichen! Er ist nicht der angepriesene Goalgetter - leider hat mich sein Spielervermittler gehörig reingelegt", zitierte ihn damals die Bündner Zeitung.

Petkovic: Vom Sozialarbeiter zum Aufstiegstrainer

Als Profi konnte Petkovic in der Schweiz nie richtig Fuß fassen, um sich und seine Familie über Wasser zu halten, hielt er Ausschau nach einem zweiten Standbein.

Ende der 1990er-Jahre wurde er in einem Reinigungsinstitut parallel Teamleiter, später arbeitete er als Lehrer für Arbeitssuchende. Zwischenzeitlich stand Petkovic mehrmals ohne Zweitbeschäftigung da, ehe er als Sozialarbeiter bei der Caritas einstieg. Nebenbei fungierte er als Spielertrainer bei der AC Bellinzona, die er nach seinem Karriereende 1999 im Sommer 2008 in die Schweizer Super League führte.

Über die Young Boys Bern, Samsunspor, den FC Sion und Lazio kam Petkovic 2014 zum Schweizer Verband.

Alle Elferschießen der EM-Geschichte: Von A wie Andy bis Z wie Zaza © getty / imago images 1/19 18 EM-Spiele mussten per Elferschießen entschieden werden. Ob der Modus gerecht oder ungerecht ist, darüber lässt sich prima streiten, unstrittig ist, dass die Lotterie fabelhafte Geschichten geliefert hat. Los geht's! © imago images 2/19 20. Juni 1976 in Belgrad: CSSR - Deutschland 2:2 n.V., 5:3 i.E. - 1976 wird das Elferschießen weltweit eingeführt und findet gleich Anwendung im EM-Finale 76. Uli Hoeneß bolzt drüber, Antonin Panenka lupft die Tschechoslowakei stilprägend zum Titel. © imago images 3/19 21. Juni 1980 in Neapel: Italien - CSSR 1:1 n.V., 8:9 i.E.: Panenka trifft auch vier Jahre später, allerdings im kleinen Finale. Der entscheidende Fehlschuss der Azzurri unterläuft Collovati, Deutschland gewinnt das Endspiel dank Hrubesch gegen Belgien. © imago images 4/19 24. Juni 1984 in Lyon: Spanien - Dänemark 1:1 n.V., 5:4 i.E.: Preben Elkjaer Larsen kann seinen Fehlschuss nicht fassen, der das Überraschungsteam des Turniers das Endspiel kostet. Spanien verliert das Finale gegen Platinis Frankreich. © imago images 5/19 22. Juni 1992 in Göteborg: Niederlande - Dänemark 2:2 n.V., 4:5 i.E.: Oranje triumphiert 1988 ganz ohne Elferschießen. 1992 überrascht Dänemark mit dem Titelgewinn die ganze Welt. Im Halbfinale hält Peter Schmeichel gegen Superstar van Basten. © getty 6/19 22. Juni 1996 in London: England - Spanien 0:0 n.V., 4:2 i.E.: Seaman hält gegen Nadal, bei den Three Lions treffen alle. Der Titelverteidiger steht im Halbfinale! © getty 7/19 22. Juni 1996 in Liverpool Frankreich - Niederlande 0:0 n.V., 5:4 i.E.: Lama wehrt irgendwie den Schuss von Seedorf ab und verhilft der L'Equipe zum Einzug ins Halbfinale. Oranje zieht wieder den Kürzeren im Elferschießen. © getty 8/19 26. Juni 1996 in Manchester: Tschechien - Frankreich 0:0 n.V., 6:5 i.E.: In Old Trafford gewinnen die Tschechen dank Keeper Petr Kouba, der gegen Reynald Pedros hält, gegen Zidane und Co. Im Finale verließ Kouba dann das Glück. © getty 9/19 26. Juni 1996 in London: England - Deutschland 1:1 n.V., 5:6 i.E.: Die Auswahl des DFB folgt Kouba und Co. ins Endspiel. Nach Southgates Fehlschuss gegen Köpke, zimmert Andy Möller das Ding unters Tordach und nimmt Haltung an. © getty 10/19 29. Juni 2000 in Amsterdam: Italien - Niederlande 0:0 n.V., 3:1 i.E.: Ein irres Halbfinale, in dem Oranje 90 Minuten in Überzahl spielt und fünf (!!!!!) Elfer verschießt. Buffon-Ersatz Toldo macht das Spiel seines Lebens, Frankreich holt den Titel. © getty 11/19 24. Juni 2004 in Lissabon: Portugal - England 2:2 n.V., 6:5 i.E.: Ein atemberaubendes Spiel geht am Ende an den Gastgeber. Superstar David Beckham eröffnet das Elferschießen mit einem Schuss über die Latte. © getty 12/19 26. Juni 2004 in Faro: Schweden - Niederlande 0:0 n.V., 4:5 i.E.: Oranje gewinnt ein Elfmeterschießen!!! Auch, weil Ibrahimovic drüber schießt und van der Sar gegen Mellberg hält. Robben setzt den Schlusspunkt. Ach ja, Griechenland wird Europameister. © getty 13/19 20. Juni 2008 in Wien: Kroatien - Türkei 1:1 n.V., 1:3 i.E.: Rüstü hält spektakulär gegen Petric und die Türkei steht überraschend im Halbfinale. Modric und Rakitic haben zuvor schon ihre Elfer danebengeschossen. © getty 14/19 22. Juni 2008 in Wien: Spanien - Italien 0:0 n.V., 4:2 i.E.: Im Halbfinale gewinnt die Furia Roja ein zähes Match gegen sperrige Azzurri. Fabregas setzt den Schlusspunkt gegen Buffon. Das Finale gewinnt Spanien 1:0 gegen Deutschland. © getty 15/19 24. Juni 2012 in Kiew: England - Italien 0:0 n.V., 2:4 i.E.: Buffon und Co. ziehen ins Halbfinale ein. Young schießt an die Latte, Cole scheitert an Italiens Schlussmann. Danach macht Diamanti alles klar. © getty 16/19 27. Juni 2012 in Donezk: Portugal - Spanien 0:0 n.V., 2:4 i.E.: Wie vier Jahre zuvor schießt Fabregas die Iberer ins EM-Endspiel. Casillas pariert nach Xabi Alonsos Fehlschuss gegen Moutinho. Im Finale zerlegt Spanien die Italiener mit 4:0. © getty 17/19 25. Juni 2016 in St. Etienne: Schweiz - Polen 1:1 n.V., 4:5 i.E.: Lewandowski trifft im Achtelfinal-Shootout gegen Sommer. Xhaka scheitert bei den Eidgenossen, Blaszczykowski schießt Polen ins Viertelfinale. © getty 18/19 30. Juni 2016 in Marseille: Polen - Portugal 1:1 n.V., 3:5 i.E.: In der Runde der letzten Acht ist Polens Glück aufgebraucht. Quaresma macht für die Selecao das Halbfinale klar, Szczesny hat Hals. © getty 19/19 02. Juli 2016 in Bordeaux: Deutschland - Italien 1:1 n.V., 6:5 i.E.: Im Viertelfinal-Klassiker wird jede Menge versiebt (Müller, Özil, Schweini). Zaza geht dank bizarrem Anlaufgehabe als Elferclown in die Geschichte ein. Europameister wird aber Portugal.

Lässt Petkovic seine Kritiker verstummen?

Gerade als nach dem Unentschieden gegen Wales (1:1) und der Niederlage gegen Italien (0:3) das EM-Aus in der Gruppenphase drohte, kamen sie wieder auf, die Stimmen gegen Petkovic. "Petkovic raus", "die Schweiz braucht neuen Wind", hieß es teils auf Twitter.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankreich gab sich Petkovic ob der scharfen Kritik gelassen. "Ich bin das seit sieben Jahren gewohnt", erklärte er: "Ich habe mir ein bisschen Vaseline auf den Kopf gestrichen, so konnte das Wasser ablaufen. Ich spüre nichts."

Der Schweizer Verband setzte bereits Anfang vergangenen Jahres ein Zeichen und verlängerte Petkovics ursprünglich bis zum Ende der EM laufenden Vertrag vorzeitig bis Dezember 2022.

Heute Abend werden die Kritiker jedoch wieder ganz genau hinsehen. Man darf gespannt sein, wie die Reaktionen ausfallen, sollte Petkovic Historisches erreichen.