Am dritten Vorrundenspieltag spielen in der Gruppe D Tschechien und England um den Gruppensieg. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Tschechien vs. England: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Engländer sind mit einem Sieg über Kroatien in die EM gestartet, am zweiten Spieltag folgte ein Unentschieden gegen Schottland. Die Tschechen hingegen gewannen zum Auftakt gegen Schottland. Gegen Kroatien kamen sie nicht über ein 1:1 hinaus. Vier Punkte haben also beide Mannschaften. Der Sieger gewinnt die Gruppe und spielt im Achtelfinale gegen den Zweiten aus der Gruppe F (aktuell Deutschland).

Vor Beginn: Der Kampf um den Sieg in der Gruppe D beginnt um 21 Uhr im Londoner Wembley Stadium.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der EM-Vorrundenpartie zwischen Tschechien und England.

Tschechien vs. England: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im TV und Livestream

Die ARD ist für die Free-TV-Übertragung von Tschechien gegen England verantwortlich. Auch einen kostenlosen Livestream bietet der öffentlich-rechtliche Sender an. Wie üblich im Studio ab 20.15 Uhr mit dabei sind Moderator Alexander Bommes und die Experten Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz. Wenige Minuten vor Spielbeginn meldet sich dann Kommentator Florian Naß zu Wort.

Als Rechteinhaber für alle EM-Spiele überträgt auch MagentaTV das Spiel live und in voller Länge. Zehn Euro pro Monat kostet dabei das Abonnement.

Tschechien vs. England - EM 2021 Vorrundenspiel: Voraussichtliche Aufstellungen

Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick

England: Pickford - James, Stones, Mings, Chilwell - Phillips, Rice - Sterling, Mount, Grealish - H. Kane

