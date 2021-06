Das Duell zwischen Schweden und der Slowakei eröffnet den achten Tag der Europameisterschaft. Hier gibt's das Gruppenspiel im Liveticker.

Die Slowakei bekommt im zweiten Vorrundenspiel gegen Schweden die Gelegenheit, sich mit einem Sieg für das Achtelfinale der EM 2021 zu qualifizieren. Die Skandinavier wollen nach dem 0:0 gegen Spanien derweil nun dreifach punkten. SPOX tickert das Duell live mit.

Schweden vs. Slowakei: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Auftaktspiele in der Gruppe E gingen ein wenig überraschend aus: Slowakei bezwang Polen 2:1, Schweden trotzte Spanien ein 0:0 ab. Heißt: Die Slowaken können heute theoretisch schon das Ticket zum Achtelfinale lösen.

Vor Beginn: Das Duell zwischen den beiden Nationen aus der Gruppe E findet in St. Petersburg statt. Nach diesem Spiel geht es an diesem EM-Tag nicht etwa mit dem anderen Gruppenspiel zwischen Spanien und Polen weiter, sondern mit den beiden Begegnungen in Gruppe D: Kroatien gegen Tschechien (18 Uhr) und England gegen Schottland (21 Uhr). Spanien und Polen duellieren sich am Samstag ab 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum heutigen Aufeinandertreffen zwischen Schweden und der Slowakei. Los geht es um 15 Uhr.

Schweden vs. Slowakei: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schweden : Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak

: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak Slowakei: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hromada - Haraslin, Mak - Hamsik - Duda

Schweden vs. Slowakei: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Das Spiel Schweden gegen Slowakei bekommt Ihr heute nicht live im Free-TV zu sehen. Es ist eines der zehn Spiele, die exklusiv auf MagentaTV ausgestrahlt werden. Das ZDF zeigt heute nur die beiden Abendspiele.

MagentaTV könnt Ihr auch via Livestream auf den verschiedensten Endgeräten abrufen. Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Pay-TV-Angebot der Telekom.

