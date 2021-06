Schottland vs. Tschechien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe D stehen sich heute bei der Europameisterschaft Schottland und Tschechien gegenüber. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Schottland vs. Tschechien - EM 2021 Vorrundenspiel: Wann und wo?

Bei der Europameisterschaft wir der erste Spieltag der Gruppe D am heutigen Montag, 14, Juni, mit der Begegnung zwischen Schottland und Tschechien abgeschlossen. Das Spiel findet im Hampden Park in Glasgow statt - die Schotten genießen also Heimvorteil. Los geht es bereits um 15 Uhr.

Begegnung: Schottland - Tschechien

Schottland - Tschechien Wettbewerb: UEFA EURO 2020

UEFA EURO 2020 Gruppe: D

D Datum: 14. Juni 2021

14. Juni 2021 Anstoß: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Hampden Park, Glasgow, Schottland

© getty Der Hampden Park ist bereit für das erste Spiel der EM 2021 auf schottischem Boden.

Schottland vs. Tschechien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Erstmals wird eine Europameisterschaft in Deutschland nicht komplett im Free-TV übertragen. Die ARD und das ZDF zeigen lediglich 41 der insgesamt 51 Spiel der EM 2021 live im TV und im Livestream. Zu den zehn Spielen, die nicht gezeigt werden, gehört das heutige Spiel zwischen Schottland und Tschechien.

Das Spiel ist eines von zehn EM-Spielen, die exklusiv von MagentaTV übertragen werden. Dort seht Ihr übrigens alle 51 EM Spiele live - allerdings kostenpflichtig.

Telekom-Kunden empfangen MagentaTV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag, der auch das TV-Angebot enthält, abgeschlossen haben. Wer noch kein Kunde ist: Die ersten drei Monate lässt sich MagentaTV - um genauer zu sein MagentaTV Smart - kostenlos nutzen. Anschließend werden zehn Euro pro Monat fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

MagentaTV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen. Mehr Informationen zur EM auf MagentaTV gibt es hier.

Folgendes Personal ist heute vor und während des Spiels bei MagentaTV im Einsatz:

Moderator: Johannes B. Kerner

Johannes B. Kerner Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Kommentator: Wolff Fuss

Schottland vs. Tschechien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 - Highlight bei DAZN

Wenn Ihr das Spiel heute nicht bei MagentaTV live sehen könnt, hat DAZN eine gute Alternative für Euch parat, wenn Ihr Euch trotzdem über die Partie mit laufenden Bildern informieren wollt. Der Streamingdienst zeigt nämlich bereits 60 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partieauf seiner Plattform. Das ist übrigens nach allen 51 EM-Spielen der Fall.

DAZN kostet noch 11,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Den ersten Monat schenkt der Streamingdienst potentiellen Neukunden zum Testen.

Ab dem 6. Juli ändern sich bei DAZN die Abo-Preise für Neukunden. Dies hängt auch mit dem noch umfangreicheren Programmangebot, vor allem im Fußball, in der kommenden Saison zusammen.

Schottland vs. Tschechien: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Zu einem EM-Spiel darf natürlich ein ausführlicher Liveticker nicht fehlen. Den findet Ihr bei SPOX. Schaut rein und seid immer auf dem aktuellen Stand des Geschehens in Glasgow.

Schottland vs. Tschechien: EM 2021 Vorrundenspiel - Voraussichtliche Aufstellungen

Schottland: Marshall - Hendry, Hanley, Tierney - O'Donnell, McTominay, C. McGregor, McGinn, Robertson - Dykes, Adams

Marshall - Hendry, Hanley, Tierney - O'Donnell, McTominay, C. McGregor, McGinn, Robertson - Dykes, Adams Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Soucek, Kral - Masopust, Darida, Jankto - Schick

EM 2021 - Gruppe D: Spielplan