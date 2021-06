Löw nach EM-Aus gegen England in der Kritik: "Warum wartet der Bundestrainer so lange mit Umstellungen?"

Joachim Löw steht aufgrund seines Zögerns bei personellen Veränderung während des EM-Achtelfinals gegen England (0:2) abermals in der Kritik. Besonders zwei Experten bei MagentaTV attackierten den Bundestrainer für seine Entscheidungen in seinem letzten Spiel.

"Ernüchternd. Ohnmächtig. Das hat sich in der ersten Halbzeit angedeutet, dass Lösungen fehlen, dass wir uns unnötig zurückgezogen haben", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack nach dem Ausscheiden der DFB-Elf in London.

Löw und seine Spieler hätten es den Three Lions "zu leicht gemacht" und die Schwächen der Hausherren nicht genutzt. Besonders kritisierte Ballack, dessen Verhältnis zu Löw seit der WM 2010 und seiner indirekten Ausbootung als Kapitän als gestört gilt, die zögerlichen, personellen Änderungen des Bundestrainers im Laufe der Partie.

"Ich verstehe nicht, warum der Bundestrainer so lange wartet mit Umstellungen", erklärte der 44-Jährige. Löw hatte bis zur 87. Minute - also kurz nach dem 0:2 durch Harry Kane und der damit einhergehenden Vorentscheidung - lediglich einen Wechsel vorgenommen.

In der 69. Minute hatte Serge Gnabry Timo Werner in der Sturmspitze ersetzt. Erst kurz vor Schluss brachte Löw dann Leroy Sane für Robin Gosens, Emre Can für Matthias Ginter und in der Nachspielzeit sogar noch Jamal Musiala für Thomas Müller.

England - Deutschland: Noten und Einzelkritiken zum EM-Achtelfinale © getty 1/29 Die deutsche Nationalmannschaft ist im EM-Achtelfinale ausgeschieden! Das DFB-Team unterlag England in London mit 0:2 (0:0). SPOX hat die Noten und Einzelkritiken beider Teams. © getty 2/29 ENGLAND - JORDAN PICKFORD: Hatte gegen die DFB-Offensive nicht allzu viel zu tun, zeichnete sich aber zweimal aus. Machte Werner bei dessen Chance nervös, parierte mit einem sensationellen Reflex Havertz’ verdeckten Schuss in der 48. Minute. Note: 2. © getty 3/29 KYLE WALKER: Hatte mit die meisten Ballkontakte der Engländer, brachte gut 90 Prozent seiner Pässe an den Mann und klärte in der ersten Halbzeit einmal gut vor Havertz. Starke Vorstellung. Note: 2,5. © getty 4/29 JOHN STONES: Nicht weniger sicher als Walker, sogar mit einer fast perfekten Passquote - und auch bei ihm waren das mitnichten nur Sicherheits-Querpässe rund um den eigenen Strafraum. Note: 2. © getty 5/29 HARRY MAGUIRE: Gewann in der ersten Halbzeit jeden seiner acht Zweikämpfe und gab zudem die meisten Torschüsse ab. Auffälligster und aktivster Spieler der Engländer in diesem Stellungskrieg - und das als Abwehrchef. Note: 2. © getty 6/29 KIERAN TRIPPIER: Vor allem seine Hereinnahme war als sicheres Zeichen gewertet worden, dass Southgate sein Heil nur in der Defensive suchen würde. Aber: Der Atletico-Rechtsverteidiger machte Dampf, sehr viel lief über seine Seite. Note: 2. © getty 7/29 KALVIN PHILLIPS: Machte nichts verkehrt, ordentliche Passquote, gutes Pressing. Dennoch ein bisschen enttäuschend, weil er eben so überhaupt nicht auffiel. Note: 4. © getty 8/29 DECLAN RICE: Hatte früh ein bisschen Glück, dass sein nötiges Foul gegen Goretzka nicht als Notbremse gewertet wurde. Traute sich danach nicht mehr allzu häufig in Zweikämpfe, machte kaum Druck. Note: 4. © getty 9/29 LUKE SHAW: Über seine linke Seite ging zunächst deutlich weniger als über Trippiers rechte, stand jedoch bei Grealishs Pass vor dem 1:0 genau richtig, legte Sterling den Treffer auf und war auch am 2:0 beteiligt. Note: 3. © getty 10/29 BUKAYO SAKA: Bekam den Vorzug vor Foden, Mount, Grealish, Sancho und den anderen englischen Jung-Dynamikern. Blieb weitgehend wirkungslos. Note: 4,5. © getty 11/29 HARRY KANE: War erst nur eine Hummels-Grätsche zum Niederknien von seinem ersten Turniertor entfernt, durfte dann bei Sterlings 1:0 mitwirken - und machte doch noch seinen ersten Turniertreffer. Note: 3. © getty 12/29 RAHEEM STERLING: Ging immer wieder auf den früh mit Gelb vorbelasteten Ginter, strahlte von den englischen Offensiven von Beginn an die meiste Gefahr aus. Leitete seinen Treffer zum 1:0 selbst ein. Note: 2. © getty 13/29 JACK GREALISH: Kam nach 68 Minuten für Saka. Gab vor Sterlings 1:0 mit Übersicht den eminent wichtigen vorletzten Pass und bereitete das 2:0 direkt vor. Note: 2. © getty 14/29 JORDAN HENDERSON: Kam in der 88. Minute für Rice. Keine Bewertung. © getty 15/29 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Hatte im Kerngeschäft nur wenig zu tun, aber kam auf mehr Ballaktionen als Gosens, Müller und Werner. Gute Parade gegen Sterlings Schuss (16.), bei den Gegentoren ohne Chance. Note: 3,5. © getty 16/29 MATTHIAS GINTER: Spielte seinen Part hinten rechts gewohnt solide und zuverlässig, hatte mit Sterling aber gut zu tun und baute im zweiten Durchgang ab. Wird beim 0:1 unglücklich getunnelt. Note: 4. © getty 17/29 MATS HUMMELS: Bester Deutscher! Sehr stark im Zweikampf und immer aufmerksam, gewohnt starke Antizipation. Sensationelle Grätsche gegen Kane (45.+2). Hatte keine Aktien an den Gegentreffern. Note: 2. © getty 18/29 ANTONIO RÜDIGER: Verließ vor dem 0:1 seine Position, konnte Sterling nicht aufhalten und machte so die Situation gefährlich, weil danach die Ordnung nicht mehr stimmte. Ansonsten nicht mehr als solide. Note: 4,5. © getty 19/29 JOSHUA KIMMICH: Offensiv nicht wirklich durchschlagskräftig, auch wenn er die gefährliche Flanke auf Gosens schlug (32.). Gegen den Ball stets aggressiv und mit großem Willen - doch beide Gegentore fielen über seine Seite. Note: 4,5. © getty 20/29 TONI KROOS: War der defensivere Sechserpart und sammelte vom Fleck weg sehr wichtige Balleroberungen dank seines starken Gegenpressings. Führte viele Zweikämpfe und spielte gewohnt präzise Pässe, nach der Pause jedoch nicht mehr so stark. Note: 3. © getty 21/29 LEON GORETZKA: Verzeichnete Deutschlands ersten Schuss (4.) und zeigte wie Kroos ein gutes Gegenpressing, die meisten Balleroberungen gelangen ihm. In der Offensive versuchte er viel, doch ihm gelang nur wenig. Note: 4. © getty 22/29 ROBIN GOSENS: Hatte gegen Trippier und Saka einen schweren Stand, war daher kaum zu sehen und hatte die zweitwenigsten Ballaktionen. Flog knapp an Kimmichs Flanke vorbei (32.). Seine beste Aktion war die Flanke zu Havertz' Chance (48.). Note: 5. © getty 23/29 KAI HAVERTZ: Gegen den Ball so etwas wie der offensivste defensive Mittelfeldspieler, bot sich stets tief im Aufbau an und machte mit der Kugel meist etwas Sinnvolles. Mit den Vorlagen zu Werners und Müllers Großchancen (32., 81.). Note: 2,5. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER: Großer Aktionsradius, aber wenig effizient in seinen Aktionen und mit einer schwachen Passquote. Sein Fehlpass schenkte Kane beinahe die Führung (45.+2). Vergab die Riesenchance auf den Ausgleich (81.). Note: 5. © getty 25/29 TIMO WERNER: Kam mit 21 auf die mit Abstand wenigsten Ballaktionen im deutschen Team. Scheiterte mit der bis dato besten deutschen Chance an Pickford (32.). Hatte einen schweren Stand gegen Englands Defensive und blieb glücklos. Note: 4,5. © getty 26/29 SERGE GNABRY: Wurde in der 68. Minute positionsgetreu für Werner eingewechselt, doch auch er konnte gegen die großgewachsene Innenverteidigung der Three Lions nichts ausrichten. Sein Ballverlust leitete das 0:2 ein. Note: 4,5. © getty 27/29 EMRE CAN: Kam kurz vor dem Ende für Ginter in die Partie. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Bewertung. © getty 28/29 LEROY SANE: Nach 87 Minuten für Gosens eingewechselt und ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 29/29 JAMAL MUSIALA: In der Nachspielzeit für Müller gekommen. Keine Bewertung.

Bobic: Löw? "Das war Alibi, das bringt gar nichts"

"Das bringt gar nichts", echauffierte sich auch Fredi Bobic, der neue Manager von Bundesligist Hertha BSC: "Das war Alibi, das bringt gar nichts. "Du hast fünf Wechsel. Das muss sich der Bundestrainer vorwerfen lassen. Auch in der Vergangenheit waren seine Wechsel schon fragwürdig."

Generell sei das Ausscheiden aus Sicht von Bobic, der 1996 Europameister geworden war, "absolut verdient" gewesen: "Nach vorne kein Mut. Selbst nach dem 0:1 ist bis auf eine Chance nichts passiert. Das war sehr passiv. Sehr schade, dass wir diese Chance verpasst haben."

Bobics Fazit nach der EM in diesem Jahr und der WM 2018: "Nach zwei Turnieren, die nicht gut gelaufen sind, muss man sagen: wir sind nur in der zweiten Reihe."