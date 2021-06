EM 2021 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Es stehen die letzten EM-Vorrundenspiele an. Unter anderem ist auch die deutsche Nationalmannschaft heute im Einsatz. Wer gegen wen spielt und wie Ihr diese Partien live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Du willst die Highlights aller Spiele der EM jeweils eine Stunde nach Abpfiff sehen? Jetzt den Gratismonat von DAZN sichern!

EM 2021 heute: Spiele und Ansetzungen

Die EM-Gruppenphase geht am heutigen Mittwoch, den 23. Juni, zu Ende. Lediglich in den Gruppen E und F stehen noch Entscheidungen aus. Den Anfang heute macht die Gruppe E. Um 18 Uhr finden die Spiele Slowakei gegen Spanien und Schweden gegen Polen statt.

Danach ist die deutsche Gruppe F an der Reihe. Die Anpfiffe ertönen um 21 Uhr. Das DFB-Team spielt gegen Ungarn in München um die Achtelfinalteilnahme. Parallel dazu steigt in Budapest der Kracher zwischen Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort Gruppe Mi., 23. Juni 18 Uhr Slowakei Spanien Sevilla E Mi., 23. Juni 18 Uhr Schweden Polen St-Petersburg E Mi., 23. Juni 21 Uhr Deutschland Ungarn München F Mi., 23. Juni 21 Uhr Portugal Frankreich Budapest F

© getty Thomas Müllers Einsatz gegen Ungarn ist noch fraglich.

EM 2021 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Alle Duelle heute könnt Ihr im kostenpflichtigen TV und Livestream sehen, zwei davon gibt es auch im Free-TV.

EM 2021 heute live im Free-TV

Jeweils ein Spiel der Gruppe E und ein Spiel der Gruppe F seht Ihr im frei empfangbaren Fernsehen. Nachdem gestern die ARD mit der Übertragung an der Reihe war, ist heute das ZDF die richtige Adresse für alle Fußballfans. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die Partien Slowakei-Spanien und Deutschland-Ungarn.

Los geht die Übertragung um 17.05 Uhr. Im Mainzer Studio begrüßen Euch dabei Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer. Béla Réthy kommentiert dann die Begegnung Slowakei-Spanien. Für Deutschland gegen Ungarn ist Oliver Schmidt als Kommentator im Einsatz. Er wird von Co-Kommentator Sandro Wagner unterstützt.

EM 2021 heute live im Pay-TV

Die heutigen vier Spiele gibt es allesamt bei MagentaTV zu sehen. Der Anbieter der Telekom besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die komplette EM.

Mit einem Abonnement, das pro Monat zehn Euro kostet, verschafft Ihr Euch Zugriff auf die Spiele. Mit MagentaTV Smart habt Ihr die Möglichkeit, MagentaTV die ersten drei Monate kostenlos zu testen. Bei MagentaTV Flex habt Ihr diese Möglichkeit nicht, dafür ist dieser Tarif monatlich kündbar. Ebenso müsst Ihr Euch mit MagentaTV Flex nicht 24 Monate lang binden.

EM 2021 heute live im Livestream

MagentaTV bietet die Partien zudem auch im Livestream an. Aber auch das ZDF zeigt die im Free-TV gezeigten Spiele ebenfalls im Livestream. Dieser ist sogar kostenlos.

EM 2021 heute: Die Highlights bei DAZN

Alle Spiele der EM bietet DAZN in Form von Highlights jeweils eine Stunde nach Abpfiff an. Dies gilt natürlich auch für die heutigen vier Partien.

Von den stärksten Ligen im Fußball bis zu Kampfsport hat kaum ein Anbieter ein vielfältigeres Angebot als DAZN. Mit einem Abo, das aktuell noch 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro pro Jahr kostet, könnt Ihr auf all diese Sportarten zugreifen. Davor könnt Ihr jedoch noch einen Monat lang den Streamingdienst kostenlos testen.

Netzreaktionen: "Die UEFA kann Deutschland die Meinungsfreiheit verbieten?" © SPOX 1/14 Die UEFA hat das Gesuch der Stadt München abgelehnt, die Allianz Arena beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn (Mittwoch, 21 Uhr im Liveticker) in Regenbogenfarben zu beleuchten. Das Netz reagierte darauf mit Unverständnis und jeder Menge Sarkasmus. © Twitter 2/14 Jan Boehmermann (Kabarettist) © Twitter 3/14 ZDF Heute-Show (Satirische Nachrichtensendung) © Twitter 4/14 Thomas Hitzlsperger (ehemaliger homosexueller Fußballprofi, Vorstand VfB Stuttgart) © Twitter 5/14 Lars Klingbeil (Politiker, Generalsekretär SPD) © Twitter 6/14 Karl Lauterbach (Politiker SPD) © Twitter 7/14 © Twitter 8/14 Markus Söder (Ministerpräsident Bayern, CSU) © Twitter 9/14 © getty 10/14 © Twitter 11/14 © Twitter 12/14 © Twitter 13/14 © Twitter 14/14 Tiemo Wölken (Politiker, EU-Parlamentarier, SPD)

EM 2021 heute im Liveticker

Aber auch der Liveticker von SPOX bietet Euch eine Möglichkeit, alle vier Partien von heute live zu verfolgen.

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe E im Überblick

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Schweden 2 1 1 0 1:0 +1 4 2. Slowakei 2 1 0 1 2:2 ±0 3 3. Spanien 2 0 2 0 1:1 ±0 2 4. Polen 2 0 1 1 2:3 -1 1

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe F im Überblick