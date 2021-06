Bei der Europameisterschaft treffen heute im ersten Spiel der Gruppe B Dänemark und Finnland aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Bei der Europameisterschaft greifen mit Dänemark und Finnland die ersten Teams aus der Gruppe B ins Geschehen ein. Wer gewinnt das skandinavische Duell? In unserem Liveticker entgeht Euch nichts.

Dänemark vs. Finnland: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dänemark hat sich bei für die EM hohe Ziele gesetzt. Zuerst soll aber der Einzug ins Achtelfinale realisiert werden - am besten mit einem Auftakterfolg gegen Außenseiter Finnland. Dänemark geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Von den vergangenen 28 Länderspielen verloren die Dänen nur zwei. Unterschätzen sollten sie Finnland aber nicht. Die Finnen sind zum ersten Mal bei einer EM dabei, bestreiten damit heute ihre EM-Premiere. Was heute für Dänemark spricht? Seit 1949 gab es zuhause keine Niederlage gegen Finnland. Von den letzten 22 Duellen verlor Danish Dynamite nur eins.

Vor Beginn: Das skandinavische Duell wird um 18 Uhr im Stadion Telia Parken in Kopenhagen angepfiffen. Das Auftaktspiel der Gruppe B wird vor 16.000 Zuschauer stattfinden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der EM-Partie aus der Gruppe B zwischen Dänemark und Finnland.

Dänemark vs. Finnland: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dänemark: Schmeichel - Wass, Christensen, Kjaer, Maehle - Höjbjerg, Delaney - Poulsen, Eriksen, Braithwaite - Wind

Finnland: Hradecky - O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio - Uronen, Raitala - Kamara, Sparv, Lod - Pukki, Pohjanpalo

Dänemark vs. Finnland: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Die Begegnung Dänemark gegen Finnland wird vom ZDF live im Free-TV übertragen. Das ZDF startet den Fußballnachmittag um 17.05 Uhr mit einer Vorberichterstattung, bei der die beiden Weltmeister von 2014 Per Mertesacker und Christoph Kramer als Experten fungieren. ZDF-Kommentator des Spiels ist Bela Rethy. Neben einer Übertragung im Free-TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an.

Als Rechteinhaber für jedes einzelne EM-Spiel zeigt auch MagentaTV das Spiel live. Das dafür benötigte Abonnement kostet 10 Euro pro Monat. Bei Wahl eines Abos mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten dürft Ihr die ersten drei Monate kostenlos nutzen.

EM 2021 - Gruppe B: Der Spielplan