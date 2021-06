EM 2021 - Power Ranking der Gruppe C: DFB-Schreck abgeschlagen, Kampf um Platz zwei

Die Niederlande gehen als haushoher Favorit in die Gruppe C, Österreich und die Ukraine dürften sich um den Platz hinter der Elftal streiten, während Turnier-Neuling und Deutschland-Schreck Nordmazedonien lediglich Außenseiterchancen hat. Das Power Ranking zur EM-Vorrundengruppe C.

Platz 4: Nordmazedonien

Gegner in Gruppe C: Österreich (13.6), Ukraine (17.6.), Niederlande (21.6.)

Länderspiele im Jahr 2021:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 25. März (WM-Quali) Rumänien Nordmazedonien 3:2 28. März Nordmazedonien Liechtenstein 5:0 31. März (WM-Quali) Deutschland Nordmazedonien 1:2 1. Juni Nordmazedonien Slowenien 1:1 4. Juni Nordmazedonien Kasachstan 4:0

Der Weg zur EM: Es dauerte lange, bis die erste EM-Teilnahme Nordmazedoniens in trockenen Tüchern war. In der Qualifikationsgruppe G erreichte die Mannschaft von Trainer Igor Angelovski zwar die beste Platzierung in der Geschichte, Rang drei hinter Österreich und Polen reichte aber nicht für die direkte Quali. Dem Team um Altstar Goran Pandev (FC Genua) blieb also nur der Umweg über die Playoffs: Da Nordmazedonien (damals noch als Mazedonien) in der vorangegangenen Nations-League-Saison in der Gruppe 4 der Liga D Platz eins gesichert hatte, durften die Südosteuropäer gemeinsam mit anderen Gruppensiegern der D-Liga, sprich Georgien, Belarus und Kosovo, um ein begehrtes EM-Ticket spielen. Im Halbfinale setzte Nordmazedonien sich mit 2:1 gegen Kosovo durch, Georgien wurde im entscheidenden Spiel mit 1:0 bezwungen.

Tatsächlich musste sich Nordmazedonien 2021 in fünf Partien lediglich einmal geschlagen geben, auf der Habenseite stehen deutliche Siege gegen Liechtenstein und Kasachstan. Der größte Coup gelang jedoch in Duisburg, als Nordmazedonien in sensationeller Manier Deutschland niederrang. Pandev und Eljif Elmas (SSC Neapel) zeichneten als Torschützen beim 2:1 verantwortlich, weil Timo Werner eine hundertprozentige Chance ausgelassen hatte, wurde er kurzerhand zum Ehrenbürger Nordmazedoniens ernannt. Probleme: Formtechnisch muss sich der EM-Neuling nicht verstecken, andererseits verfügt die Mannschaft über keinerlei Turniererfahrung. Hinzu kommt die Tatsache, dass Spieler von internationaler Klasse rar gesät sind. Hinter Routinier Pandev, Top-Talent Elmas, Ezgjan Alioski (Leeds) oder Enis Bardhi (Levante) wird es qualitativ in puncto Personal nämlich einigermaßen dünn.

Platz 3: Österreich

Gegner in Gruppe C: Nordmazedonien (13.6.), Niederlande (17.6.), Ukraine (21.6.)

Länderspiele im Jahr 2021:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 25. März (WM-Quali) Schottland Österreich 2:2 28. März Österreich Faröer 3:1 31. März (WM-Quali) Österreich Dänemark 0:4 2. Juni England Österreich 1:0 6. Juni Österreich Slowakei 1:1

Der Weg zur EM: Sechs Siege aus zehn Spielen reichten den Österreichern für einen letztlich ungefährdeten zweiten Platz hinter Polen. Niederlagen setzte es sowohl gegen den Gruppensieger als auch gegen die Außenseiter Israel (2:4) und Lettland (0:1). Marko Arnautovic war mit sechs Toren der treffsicherste Akteur des ÖFB.

Viel Grund zur Hoffnung besteht nicht, wenn man sich die jüngsten Leistungen der Österreicher zu Gemüte führt. Allen voran die Klatsche gegen Dänemark Ende März (0:4), als die Mannschaft von Franco Foda im zweiten Durchgang in ihre Einzelteile zerfiel und satte vier Gegentore hinnehmen musste, zog viel Kritik nach sich. Allerdings: Viele Spieler des umfangreichen Bundesliga-Blocks blicken auf eine erfreuliche Spielzeit zurück. Vor allem Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Xaver Schlager (Wolfsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Philipp Lienhart (Freiburg), Martin Hinteregger (Frankfurt) Christopher Trimmel (Union) und David Alaba (FC Bayern) überzeugten bei ihren Klubs. Probleme: Gefühlt machen sich die Österreicher das Leben nur allzu oft selbst schwer. Foda hat eine hochveranlagte Mannschaft zusammen, die es aber häufig verpasst, ihr großes Potenzial im Kollektiv abzurufen. Das ÖFB-Team ist immer für eine Überraschung gut - sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, das hat die jüngere Vergangenheit gezeigt.

© getty David Alaba führt das ÖFB-Team an.

Platz 2: Ukraine

Gegner in Gruppe C: Niederlande (13.6.), Nordmazedonien (17.6.), Österreich (21.6.)

Länderspiele im Jahr 2021:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 24. März (WM-Quali) Frankreich Ukraine 1:1 28. März Ukraine Finnland 1:1 31. März (WM-Quali) Ukraine Kasachstan 1:1 23. Mai Ukraine Bahrain 1:1 3. Juni Ukraine Nordirland 1:0 7. Juni Ukraine Zypern 4:1

Der Weg zur EM: Überraschend souverän setzte sich die Ukraine in einer Gruppe mit Portugal, Serbien, Luxemburg und Litauen durch, schloss die Quali sogar ohne eine einzige Niederlage und mit nur vier Gegentoren vor dem amtierenden Europameister um Cristiano Ronaldo ab.

Auch im neuen Jahr blieb die Ukraine bislang ungeschlagen, allerdings wusste die Mannschaft von Trainer Andriy Shevchenko nicht immer zu überzeugen. Auf ein starkes 1:1 in der WM-Quali gegen Weltmeister Frankreich folgten zwei Remis gegen Finnland und Kasachstan (ebenfalls jeweils 1:1), bei der Generalprobe vor der EM schoss sich die Ukraine jedoch noch einmal warm. Beim 4:0 über Zypern trafen die Stars Andriy Yarmolenko (West Ham / 2 Tore), Oleksandr Zinchenko (ManCity) und Roman Yaremchuk (KAA Gent). Probleme: Die Ukraine verfügt traditionell über einige verheißungsvolle Akteure, bei großen Turnieren bekommen die Osteuropäer ihre PS aber nur selten auf die Straße. Einzig bei der WM 2006 in Deutschland ging es für die Gelb-Blauen über die Vorrunde hinaus (Viertelfinale), ansonsten war stets vorzeitig Schluss (EM 2012 im eigenen Land, EM 2016). Bei der diesjährigen EM muss man zum Auftakt gegen die mitfavorisierten Niederländer ran, eine Niederlage könnte die Ukrainer gleich unter Zugzwang setzen.

Platz 1: Niederlande

Gegner in Gruppe C: Ukraine (13.6.), Österreich (17.6.), Nordmazedonien (21.6.)

Länderspiele im Jahr 2021:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 24. März (WM-Quali) Türkei Niederlande 4:2 27. März (WM-Quali) Niederlande Lettland 2:0 30. März (WM-Quali) Gibraltar Niederlande 7:0 2. Juni Niederlande Schottland 2:2 6. Juni Niederlande Georgien 3:0