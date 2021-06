EM 2021 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Der erste Spieltag in der Gruppenphase der Europameisterschaft ist vorüber, nun beginnt der zweite. Hier erfahrt Ihr, welche Partien heute bestritten werden und wie Ihr die Vorrundenspiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach zwölf Begegnungen ist er abgeschlossen, der 1. Spieltag in der Vorrunde der EM 2021. Jetzt geht es bei dem paneuropäischen Turnier mit den zwölf Partien im Rahmen des 2. Spieltags weiter.

EM 2021 heute live: Spiele und Ansetzungen im Überblick

Den Anfang machen am heutigen Mittwoch, den 16. Juni Finnland und Russland, die beide der Gruppe B angehören. Anstoß ist um 15 Uhr, gespielt wird in St. Petersburg. Weiter geht es dann mit den beiden Spielen in Gruppe A zwischen der Türkei und Wales (18 Uhr, Baku) sowie Italien und der Schweiz (21 Uhr, Rom).

Datum, Uhrzeit Heim Gast Ort Gruppe 15.6.21, 15.00 Uhr Finnland Russland St. Petersburg B 15.6.21, 18.00 Uhr Türkei Wales Baku A 15.6.21, 21.00 Uhr Italien Schweiz Rom A

EM 2021 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Nicht alle Spiele der Europameisterschaft werden im Free-TV übertragen. Daher muss man sich immer wieder darüber informieren, an welchen Tagen die Partien jeweils zu sehen sind - zumal sich die ARD und das ZDF sie im Free-TV dann ja auch noch aufteilen.

EM 2021 heute live: Übertragung im Free-TV

Die heutigen drei Spiele seht Ihr nicht allesamt im Free-TV. Türkei gegen Wales und Italien gegen Schweiz laufen jeweils live in der ARD, das Nachmittagsspiel Finnland gegen Russland gibt es dagegen bloß auf MagentaTV zu sehen. Das Pay-TV-Angebot der Telekom zeigt jedes EM-Spiel live. Insofern seht Ihr dort heute alle Partien.

EM 2021 heute live: Übertragung im Livestream

Verfolgen könnt Ihr die EM heute ebenso via Livestream. Die ARD bietet Euch Ihr Programm auch online an, zudem könnt Ihr die dreimal je 90 Minuten auch bei MagentaTV live im Stream verfolgen.

EM 2021 heute live: Highlights auf DAZN

EM-Stadien: So viele Fans sind jeweils erlaubt © getty 1/14 Die um ein Jahr verschobene EM steht kurz bevor, Deutschland bekommt es in der Gruppenphase mit Frankreich und Portugal zu tun. Immerhin spielt die DFB-Elf anfangs in München. Wo sonst noch gekickt wird und wie viele Zuschauer erlaubt sind, zeigt SPOX. © getty 2/14 Allianz Arena (München, geplante Auslastung: 14.000 Zuschauer = 20 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/14 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, geplante Auslastung: 13.875-18.315 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/14 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, 13.750-18.150 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/14 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer): Die vier in Dublin geplanten EM-Spiele werden nach St. Petersburg und London verlegt. © imago images 6/14 Estadio La Cartuja (Sevilla/Spanien, 14.400-19.000 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/14 Hampden Park (Glasgow/Schottland, 13.000-17.160 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/14 Stadio Olimpico (Rom/Italien, 18.000-23.760 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/14 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, 34.000 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/14 Parken (Kopenhagen/Dänemark, 9.500-12.540 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/14 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, 56.000 Zuschauer = 100 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. Die maximale Auslastung des Stadions soll mit strikten Einlassbeschränkungen sichergestellt werden. © getty 12/14 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer): Die vier in Bilbao geplanten Partien werden nach Sevilla verlegt. © getty 13/14 Wembley (London/England: 22.500 Zuschauer = 25 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinals, Finale: Für die 3 Gruppenspiele und das Achtelfinale wurde eine Auslastung von mindestens 25 Prozent bestätigt. © getty 14/14 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, 34.500 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

EM 2021: Stadien im Überblick

Die EM wird in elf verschiedenen Stadien gespielt, alle tragen mindestens vier Spiele aus. In Deutschland wird in der Münchner Allianz Arena gespielt, auf den Tribünen zugelassen sind dort 14.000 Zuschauer.