EM 2021 heute live, Achtelfinale: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Bei der EM 2021 geht es heute mit zwei Achtelfinalpartien weiter. Wer im Einsatz ist und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

EM 2021 heute live, Achtelfinale: Spiele und Ansetzungen

Gestern waren Wales, Dänemark, Italien und Österreich im Einsatz, heute geht es mit den Achtelfinals drei und vier weiter. Mit Belgien und den Niederlanden sind auch zwei Favoriten auf den Turniersieg gefordert.

Los geht es um 18 Uhr mit der Partie Niederlande gegen Tschechien. Während die Elftal in der Gruppenphase alle drei Begegnungen für sich entschied, schafften es die Tschechen als einer der vier besten Gruppendritten in die nächste Runde, sind nun aber klarer Außenseiter.

Nicht ganz so deutlich stellt sich das Kräfteverhältnis im zweiten Spiel des Abends um 21 Uhr dar, wenn Belgien in Sevilla auf Portugal trifft. Auch dann stehen sich ein Gruppenerster und -dritter gegenüber, mit dem Remis gegen Weltmeister Frankreich haben Cristiano Ronaldo und Co. aber zuletzt gezeigt, mit den Top- Mannschaften mithalten zu können.

EM 2021 heute: Die Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort So., 27. Juni 18 Uhr Niederlande Tschechien Budapest So., 27. Juni 21 Uhr Belgien Portugal Sevilla

© getty Depay zeigte gegen Nordmazedonien eine starke Leistung.

EM 2021 heute live, Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Sämtliche Spiele der K.o.-Phase sind sowohl im Free-TV, Pay-TV als auch Livestream zu sehen. Dies gilt auch heute. Im Folgenden bekommt Ihr sämtliche Infos.

EM 2021: Achtelfinale heute live im Free-TV

Im frei empfangbaren Fernsehen sind die ARD und das ZDF für die Übertragung der EM-Spiele zuständig. Heute begleitet Euch Das Erste durch die beiden Begegnungen.

Um 17 Uhr startet die Vorberichterstattung zur Partie Niederlande vs. Tschechien, wie gewohnt sind die Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz sowie Moderator Alexander Bommes im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel dann von Florian Naß.

Nach der Tageschau geht es um 20.15 Uhr mit allem Wissenswerten zu Belgien gegen Portugal weiter. Als Kommentator fungiert in diesem Fall Tom Bartels.

EM 2021: Achtelfinale heute live im Pay-TV

Die beiden Achtelfinals könnt Ihr außerdem live bei MagentaTV sehen. Das kostenpflichtige Angebot kann mit dem Media Receiver der Telekom, der MagentaTV Box, einem entsprechenden Stick oder auch per App abgerufen werden.

Neben dem Team um Johannes B. Kerner, Sascha Bandermann, Michael Ballack und Fredi Bobic sind diese Kommentatoren im Einsatz:

Niederlande vs. Tschechien: Benni Zander

Benni Zander Belgien vs. Portugal: Marco Hagemann

EM 2021: Achtelfinale heute im Livestream

Die Angebote von ARD , ZDF und MagentaTV gibt es auch im Livestream. Im Falle der öffentlich-rechtlichen Sender ist dieses selbstverständlich kostenlos, auf Euren mobilen Endgeräten müsst Ihr Euch hierzu die entsprechenden Apps herunterladen.

Für ein Abonnement bei MagentaTV fallen hingegen Kosten an, diese betragen zehn Euro monatlich. Entscheidet Ihr Euch für das Abo-Modell MagentaTV Smart, könnt Ihr das Angebot drei Monate kostenlos testen, seid jedoch anschließend 24 Monate an MagentaTV gebunden.

Beim Modell MagentaTV Flex müsst Ihr auf einen solche Testzeit verzichten, könnt allerdings im Gegenzug Euer Abonnement monatlich beenden.

EM 2021 heute im Liveticker

Ohne Bewegtbild bietet Euch SPOX einen Weg, heute bei den beiden EM-Partien live mitzufiebern. Wir bieten zu den Begegnungen ausführliche Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker Niederlande vs. Tschechien.

Hier geht's zum Liveticker Belgien vs. Portgual.

EM 2021: Achtelfinale - Der Weg in der K.o.-Runde

Am Montag sind in der Runde der letzten 16 auch Frankreich und Spanien gefordert, ehe einen Tag später das DFB-Team zum Klassiker gegen England in Wembley gastiert.