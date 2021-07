Bei den Übertragungen der ARD war bisher Kevin-Prince Boateng einer der drei im Studio anwesenden Experten. Wir verraten Euch, warum er bei den weiteren Übertragungen nicht mehr im Einsatz ist.

Die Europameisterschaft ist in vollem Gange - heute geht es mit den beiden ersten Viertelfinalspielen weiter.

Fast täglich wurden bisher zu zwei Spiele live im TV übertragen. Für die Übertragungen waren beiden übertragenden Sendern ARD, ZDF und MagentaTV namhafte Experten im Einsatz. Stefan Kuntz, Kevin-Prince Boateng und Almuth Schult im Ersten, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Bastian Schweinsteiger beim ZDF sowie Michael Ballack und Fredi Bobic bei MagentaTV.

Auf die Expertise und Meinungen von Boateng werden wir aber bei den verbleibenden Übertragungen verzichten müssen.

EM 2021: Darum ist Kevin-Prince Boateng nicht mehr als Experte bei der ARD im Einsatz

Kevin-Prince Boateng hatte am vergangenen Dienstag seine letzten Einsatz bei der diesjährigen EM als ARD-Experte. Der 34-Jährige wurde nicht vorzeitig entlassen, er geht jetzt wieder seinem Beruf als Fußballprofi nach.

Boateng unterschrieb am 23. Juni einen Einjahresvertrag beim Bundesligisten Hertha BSC. Für den Halbruder von Jerome Boateng ist es die Rückkehr in seine Heimatstadt Berlin, die Rückkehr zu seinem Heimatverein und auch die Rückkehr in die Bundesliga. Nach dem Sieg im DFB-Pokal 2017/18 mit Eintracht Frankfurt spielte er bei Sassuolo Calcio, dem FC Barcelona, AC Florenz, Besiktas Istanbul und zuletzt bei AC Monza.

Zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift mit Hertha BSC stand Boateng noch als ARD-Experte unter Vertrag. Da die Hertha am vergangenen Mittwoch mit dem Training auf die kommende Bundesliga-Saison begann, bemühte sich der neue Hertha-Sportgeschäftsführer Fredi Bobic darum, Boateng zum Trainingsauftakt und auch bei den weiter folgenden Trainingseinheiten auf dem Platz dabei zu haben.

Die ARD wollte diesem Wunsch zuerst nicht nachkommen, nach mehreren Gesprächen kann Boateng sich jetzt voll auf seine Aufgabe bei Hertha BSC konzentrieren. "Vielen Dank an der Stelle an die Verantwortlichen der ARD für Ihre Flexibilität", sagte Bobic.

Kevin-Prince Boateng: Steckbrief

Geburtstag 6. März 1987 Geburtsort West-Berlin Größe 1,86 Meter Position Mittelfeld Bundesligaspiele 129 (für Hertha BSC, Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Frankfurt) Bundesligatore 16 Länderspiele 15 (für Ghana)

