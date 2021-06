Deutschland vs. Ungarn: 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für Deutschland geht es heute im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn um den Einzug ins Achtelfinale. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Highlights von Deutschland vs. Ungarn 60 Minuten nach Abpfiff sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Bei der Europameisterschaft steht für Deutschland am heutigen Mittwoch, 23. Juni, das letzte Spiel in der Gruppe F an. In der Partie gegen Ungarn wird sich entscheiden, welchen Tabellenplatz das DFB-Team belegt, ob es ins Achtelfinale einzieht, oder sich bereits aus dem Turnier verabschieden muss.

Deutschland vs. Ungarn - EM 2021 Vorrundenspiel: Anpfiff, Spielort, Stadion

Das EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn findet in der Fußball Arena München statt. In dieser dürfen auch heute wieder 14.000 Zuschauer die Partie live von den Tribünen aus verfolgen. Der Anpfiff wird um 21 Uhr erfolgen.

Nach dem Sieg gegen Portugal im zweiten Gruppenspiel reicht Deutschland auf jeden Fall bereits ein Unentschieden für die Achtelfinal-Qualifikation. Auch bei einer 0:1-Niederlage könnte das Team von Bundestrainer Joachim Löw noch eine Runde weiterkommen. Das ist aber abhängig vom Ergebnis des Parallelspiels zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal.

© getty Thomas Müller kann gegen Ungarn aller Voraussicht nach nicht eingesetzt werden.

Deutschland vs. Ungarn: 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Ungarn wird heute live im Free-TV, im Pay-TV und im Livestream übertragen.

Von den beiden für die Übertragungen im Free-TV verantwortlichen Sendern ARD und ZDF ist heute das ZDF an der Reihe. Der öffentlich-rechtliche Sender steigt um 20 Uhr in die Vorberichterstattung ein. Moderator Jochen Breyer, die beiden Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie Gast Gabor Kiraly werden Euch durch diese führen. Kommentator des Spieles ist Oliver Schmidt, ihn unterstützt Co-Kommentator Sandro Wagner.

Kostenlos könnt Ihr das Spiel auch im Livestream des ZDF verfolgen.

Zudem könnt Ihr Deutschland gegen Ungarn auch bei MagentaTV live sehen - allerdings nur kostenpflichtig nach Abschluss eines Abos. Es stehen die beiden Varianten MagentaTV Smart und MagentaTV Flex zur Auswahl.

Bei MagentaTV Smart sind die ersten drei Monate kostenlos, ab dem vierten Monat werden zehn Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten fällig. Ebenfalls zehn Euro pro Monat kostet MagentaTV Flex, dieses Paket ist aber monatlich kündbar. Die beiden Angebote gelten auch für Nicht-Telekom-Kunden für die Übertragung im Livestream.

Deutschland vs. Ungarn - EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt eine Stunde nach Abpfiff die Highlights von Deutschland gegen Ungarn auf seiner Plattform. Das ist nicht nur heute der Fall, sondern nach jedem Spiel der EM 2021.

Das "Netflix des Sports" hat nicht nur Fußball in seinem vielfältigen Programm Angebot. Aktuell zeigt DAZN beispielsweise die Entscheidung in den Playoffs der NBA und der NHL im Livestream.

Ihr könnt DAZN einen Monat lang gratis testen. Danach fallen pro Monat 11,99 Euro oder pro Jahr 119,99 Euro an. So bleibt es jedoch nicht mehr lange. Neue Kunden zahlen ab dem 6. Juli nämlich 14,99 Euro je Monat und 149,99 Euro im Jahr. Für Bestandskunden gilt dies auch, jedoch erst ab dem 6. August.

Deutschland vs. Ungarn - 3. Gruppenspiel des DFB-Teams bei der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Goretzka - Gnabry

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Goretzka - Gnabry Ungarn: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Fiola - Kleinheisler, Nagy, Schäfer - Szalai, Sallai

Deutschland vs. Ungarn - EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

SPOX berichtet vom entscheiden Gruppenspiel des DFB-Teams in Form eines ausführlichen Livetickers. In diesem halten wir Euch im Minutentakt über das Geschehen in München auf dem laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland vs. Ungarn.

