Belgien und Russland treffen heute im Vorrundenspiel der Gruppe B bei der EM 2021 aufeinander. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Belgien vs. Russland - Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Russlands Kader wurde noch am gestrigen Freitag aufgemischt durch das Coronavirus. Mittelfeldspieler Andrej Mostowoi (23) von Zenit St. Petersburg wurde positiv getestet und wird das komplette Turnier verpassen, seinen Platz im Kader nimmt der 22-Jährige Verteidger Roman Jewgenijew von Dinamo Moskau ein.

Vor Beginn: Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz aus Spanien ist heute für ein faires Spiel zuständig. Seine Assistenten sind Pau Devis Cebrian und Roberto Diaz Perez del Palomar (Spanien), Fernando Rappalini (Argentinien) ist Vierter Offizieller und Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spanien) unterstützt aus dem Videoraum.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zum heutigen Vorrundenspiel Belgien vs. Russland! Hier findet Ihr Vorberichte sowie pünktlich ab dem Anpfiff um 21 Uhr alle wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen in Sankt Petersburg im Minutentakt. Mit 34.500 zugelassenen Zuschauern, einer Kapazität von 50 Prozent, ist im Krestowski-Stadion das zweitgrößte Publikum des Turniers möglich. Eine Übersicht zu allen Stadien und ihren erlaubten Kapazitäten findet Ihr hier.

Belgien vs. Russland - Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker: Voraussichtliche Aufstellungen

Belgien: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Dendoncker, Tielemans, Chadli - Mertens, Carrasco - R. Lukaku

Russland: Shunin - Barinov, Dzhikiya, Semyonov - Karavaev, Zobnin, Ozdoev, Zhirkov - Golovin, Ionov - Dzyuba

Belgien vs. Russland: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen Belgien und Russland in Gruppe B ist heute live im Free-TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte an 41 der insgesamt 51 EM-Spiele gesichert, darunter Belgien vs. Russland.

ZDF überträgt heute das Vorrundenspiel Belgien gegen Russland ab 20.15 Uhr. Der ehemalige Nationalspieler Christoph Kramer gesellt sich in der Rolle des Experten zu Moderator Jochen Breyer im Mainzer Studio. Mit dem früheren belgischen Nationalspieler Marc Wilmots ist außerdem ein Gast mit exklusiven Einblicken vor Ort. Mit dem Anpfiff übernehmen dann Claudia Neumann und Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst als Kommentatorinnen. Als Alternative zur TV-Übertragung bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream an.

Außerdem könnt Ihr Belgien gegen Russland heute auch, wie alle 51 EM-Spiele, im kostenlosen Livestream bei MagentaTV verfolgen. Speziell zur Europameisterschaft gibt es jedoch ein Angebot, mit dem Ihr die ersten drei Monate kostenlos genießen könnt, bevor das kostenpflichtige Abonnement einsetzt.

Alle Highlights der EM-Spiele könnt Ihr zudem 60 Minuten nach Spieleende auf DAZN abrufen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

EM 2021: Die Gruppen im Überblick

Belgien gilt als Favorit der Gruppe B, Russland werden jedoch ebenfalls realistische Chancen auf die Qualifikation für die nächste Runde zugestanden.