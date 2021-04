EM 2021: UEFA vertagt Entscheidung über EM-Spielort München

Die Entscheidung über die Heimspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft verzögert sich weiter.

Das Exekutivkomitee der UEFA fasste nach SID-Informationen auf seiner Sitzung am Montag zum deutschen Spielort München keinen Beschluss, erst gegen Ende der Woche soll es für die bayerische Landeshauptstadt Klarheit geben.

Die Auswahl des DFB soll laut ursprünglichem Plan in München all ihre drei Gruppenspiele absolvieren, außerdem ist in der bayerischen Landeshauptstadt noch ein Viertelfinale geplant.