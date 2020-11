DFB-Team bei der EM 2021: Gruppe, Gegner, Spielplan, Spielorte

Das Teilnehmerfeld für die EM 2021 ist komplett. Damit stehen auch die Gruppengegner des DFB-Teams sowie die Spielpläne und Termine fest. Wir geben Euch hier einen Überblick.

EM 2021: Die deutsche Gruppe F mit dem DFB-Team

Im vergangenen November wurden bereits die Gruppen für die Europameisterschaft, die eigentlich für den Sommer 2020 angesetzt war, ausgelost. Dabei hat das DFB-Team eine Hammergruppe erwischt.

Deutschland trifft in Gruppe F auf Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich. Außerdem wurde der Sieger aus dem Playoff-Weg A zugeteilt. Über diese Playoffs sicherte sich Ungarn das Ticket für das Kontinentalturnier.

Gruppe F 1 Frankreich 2 Deutschland 3 Portugal 4 Ungarn

DFB-Teams bei der EM 2021: Spielplan

Deutschland greift am 15. Juni in die EM ein. Zum Auftakt steht das Duell gegen Frankreich auf dem Plan. Geplant ist, dass diese Partie sowie die anderen beiden Vorrundenspiele in München ausgetragen werden.

Im zweiten Spiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw auf Portugal (19. Juni), ehe es zum Abschluss der Gruppenphase am 23. Juni gegen Ungarn geht.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort 15. Juni 18 Uhr Ungarn Portugal Budapest 15. Juni 15 Uhr Frankreich Deutschland München 19. Juni 15 Uhr Ungarn Frankreich Budapest 19. Juni 18 Uhr Portugal Deutschland München 23. Juni 21 Uhr Portugal Frankreich Budapest 23. Juni 21 Uhr Deutschland Ungarn München

EM 2021: Der Zeitplan

Die Gruppenphase wird vom 11. bis 23. Juni gespielt. Die Gruppenersten und -zweiten kommen genauso wie die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale.

Die K.o,-Phase beginnt am 26. Juni, das Finale findet dann am 11. Juli im Londoner Wembley Stadium statt.

Runde Termine Gruppenphase 11.-23. Juni Achtelfinale 26.-29. Juni Viertelfinale 2.-3. Juli Halbfinale 6.-7. Juli Finale 11. Juli

© getty

EM 2021: Spielorte und Stadien im Überblick

Insgesamt wird bei der EM 2021 in zwölf Ländern gespielt. In jeder der zwölf Arenen werden mindestens vier Spiele ausgetragen.