Fußball heute live: Die EM-Qualifikation und internationale Testspiele im Livestream auf DAZN

Fußball heute live: Die Spiele der EM-Qualifikation

Beginnen wir zunächst mit den wohl wichtigsten Spielen am heutigen Donnerstag (8. Oktober). 16 Teams kämpfen in den Playoffs der EM-Quali noch um ein Ticket für die Europameisterschaft 2020, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie erst im kommenden Jahr ausgetragen wird.

Als neuer Termin für die EURO 2020 ist der Zeitraum zwischen dem 11. Juni und 11. Juli 2020 vorgesehen, dann soll in elf europäischen und einer asiatischen Stadt Europas beste Fußball-Nation ermittelt werden.

Von den 24 Teilnehmern stehen 20 bereits fest, die restlichen vier Starterplätze werden in den Playoffs ausgespielt. Am heutigen Donnerstag finden acht Halbfinals statt, für den 12. November sind schließlich die vier Finals geplant, in denen die letzten EM-Tickets ausgespielt werden.

Fußball live: Die Spiele der EM-Qualifikation - Alle Halbfinals der Playoffs im Überblick

*Die siegreichen Mannschaften aus dem gleichen Weg machen jeweils im Finale das EM-Ticket unter sich aus.

Fußball heute live: Die internationalen Testspiele im Überblick

Neben den Playoffs zur Europameisterschaft sind für heute auch einige Freundschaftsspiele von Nationalmannschaften angesetzt. Unter anderem trifft Belgien auf die Elfenbeinküste und England testet gegen Wales.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtssteam Übertragung auf DAZN 08.10.2020 15 Uhr Usbekistan Iran nein 08.10.2020 18.15 Uhr Russland Schweden ja 08.10.2020 19 Uhr Südafrika Namibia nein 08.10.2020 20.45 Uhr Belgien Elfenbeinküste ja 08.10.2020 21 Uhr England Wales ja

Fußball heute live: Die EM-Qualifikation im Liveticker

Fußball heute live: Die Testspiele der Bundesligisten

Einige Bundesligisten nutzen die Länderspielpause für eigene Testspiele. So sind am heutigen Donnerstag vier Bundesligisten im Einsatz, zudem steht ein Duell zwischen zwei Zweitligisten auf dem Programm. Hier gibt es die Übersicht: