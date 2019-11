EM-Qualifikation: Sterling nach Auseinandersetzung mit Gomez für Länderspiel gestrichen

Der englische Nationalspieler Raheem Sterling ist für das EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro am Donnerstag (20.45 Uhr live auf DAZN) aus der Mannschaft geflogen. Das bestätigten die FA und Nationaltrainer Gareth Southgate. Der Grund: Sterling lieferte sich im Training eine Auseinandersetzung mit Liverpools Joe Gomez.

Beim Spitzenspiel der Premier League zwischen den Reds und Manchester City am Sonntag (3:1 für Liverpool) war Sterling zum Ende der Partie bereits mit Abwehrspieler Gomez aneinandergeraten. Offenbar setzte sich die Fehde auch bei der Nationalmannschaft am Montag im Trainingslager in Burton upon Trent fort.

"Raheem Sterling wird für das EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag aufgrud eines heutigen Vorfalls auf dem Teamgelände im St. George's Park nicht berücksichtigt", gab die FA in einer Erklärung bekannt. Sterling werde allerdings bei der Mannschaft bleiben.

"Eine unserer größten Stärken ist es, dass wir die Klub-Rivalitäten von der Nationalmannschaft trennen konnten", fügte Three-Lions-Coach Southgate hinzu. "Leider waren die Emotionen nach dem gestrigen Spiel immer noch aufgeladen." Das komplette Team habe der Entscheidung zugestimmt, man werde sich nun auf das Spiel am Donnerstag konzentrieren.

Sterling selbst bestätigte schließlich mit einem Instagram-Post in der Nacht auf Dienstag, dass die Auseinandersetzung mit Gomez Grund für die Strafe war: Es habe einen "Wortwechsel" zwischen ihm und Gomez gegeben, mittlerweile habe man sich aber wieder versöhnt: "Wir sind in einem emotionalen Sport tätig und und ich bin Manns genug zuzugeben, wenn die Emotionen mit mir durchgehen." Es habe sich lediglich um eine "Fünf-bis-zehn-Sekunden-Sache" gehandelt: "Es ist passiert, wir schauen nach vorn und machen es nicht größer, als es ist."

Der 24 Jahre alte Sterling debütierte im November 2012 für die Three Lions. Mittlerweile hat er 55 Länderspiele und 12 Tore auf dem Konto. Am Sonntag gegen den Kosovo (18 Uhr live auf DAZN) könnte er wieder auflaufen.